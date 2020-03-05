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сегодня, 16:17 9

Летом в Благовещенске начнется масштабный ремонт улицы Ленина

Летом в Благовещенске начнется масштабный ремонт улицы Ленина

В текущем году в столице Приамурья собираются привести в порядок сразу несколько участков городских дорог. Речь идет не только о ремонте путепровода на Загородной, улицах Калинина и Воронкова, но и появлении в городе новых светофоров и пешеходных переходов.

В целом в 2020 году на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД) Благовещенску выделено 598 миллионов рублей. Муниципальные контракты заключены на 538 миллионов. Уже начались работы на путепроводе по улице Загородной, в мае начнется капитальный ремонт улиц Калинина и Воронкова. Об этом рассказал первый заместитель мэра города Благовещенска Олег Имамеев на пресс-конференции, посвященной реализации на территории Благовещенской агломерации национального проекта БКАД.

По словам властей, во время ремонта внимание уделят качеству применяемых материалов и качеству производства самих работ. Одновременно с ними будет проводиться капитальный ремонт коммунально-инженерной подземной инфраструктуры. В частности, масштабные преобразования ждут улицу Калинина. Сети отремонтируют в рамках федеральной программы по модернизации коммунальной инфраструктуры, сообщает пресс-служба мэрии.

Заммэра подчеркнул, что глава администрации поставила задачу проработать схемы организации дорожного движения, в том числе движения общественного транспорта на период проведения работ по ремонту улично-дорожной сети.

Также в этом году отремонтируют участки по Студенческой и Чайковского. «На участках по улице Студенческой – от путепровода на Загородной до Игнатьевкого шоссе, а также по улице Чайковского – от моста до железнодорожных путей будет уложен защитный слой "Сларри Сил". Суммы затрат там относительно небольшие. Обработка по такой технологии позволит восстановить дорожный слой, который прослужит, как показывает практика, еще порядка 5 лет», – сообщил первый заместитель мэра города Благовещенска Олег Имамеев.

Помимо этого, в рамках нацпроекта в Благовещенске отремонтируют наружное освещение по улице Калинина и установят новые современные светофоры по улицам Амурской и Горького. Электронные регулировщики появятся на перекрестках, где чаще всего случаются аварии. На модернизацию светофоров направят 89 миллионов рублей.

Также в 2020–2021 годах в Благовещенске улучшат транспортную доступность микрорайона Солнечный. «Со стороны Игнатьевского шоссе будут обустроены пешеходный переход, оборудованный светофорным объектом, въезд и выезд из микрорайона Солнечный. То же самое мы планируем сделать в следующем году со стороны Студенческой, чтобы жители не испытывали неудобства, связанные с транспортной доступностью микрорайона Солнечный», – отметил заместитель председателя правительства Амурской области Павел Матюхин.

На пресс-конференции обсудили и реконструкцию улиц вне рамок национального проекта. В частности, масштабный ремонт запланирован на улице Ленина – от Шевченко до Шимановского.

Участники пресс-конференции признали, что такие масштабные ремонты осложняют дорожное движение, но в итоге жизнь и пешеходов, и автомобилистов станет комфортной и безопасной.

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#городская власть #строительство #транспорт

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Власти объяснили, почему ремонт путепровода в Благовещенске займет полгода
Комментарии
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  • Аликанте

    Аликанте
    3 часа назад

    так дорожных работников не хватает

  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    вид из окна перестал устраивать????

  • Игорь К4.

    Игорь К4.
    2 часа назад

    закроют Загородную, закроют Калинина...........

  • lolaaa

    lolaaa
    2 часа назад

    опять про хлопку забыли. Ведать забыли, что там есть улицы.

  • ямщик

    ямщик
    2 часа назад



    Летом в Благовещенске начнется масштабный ремонт улицы Ленина



    И ни слова про улицу Ленина. Что там за ремонт будет?

  • Ослы (имя нам - Легиōн)

    Ослы (имя нам - Легиōн)
    1 час назад

    ямщик



    Летом в Благовещенске начнется масштабный ремонт улицы Ленина



    И ни слова про улицу Ленина. Что там за ремонт будет?



    ремонт запланирован на улице Ленина – от Шевченко до Шимановского.

  • Ослы (имя нам - Легиōн)

    Ослы (имя нам - Легиōн)
    1 час назад

    Ленина надо бы всю вдоль и поперёк ремонтить. как и Горького.



    опять про хлопку забыли. Ведать забыли, что там есть улицы.



    а хлопку полить напалмом и сжечь, через 5 лет отстроить новый микрорайон.

  • shk0der

    shk0der
    1 час назад



    «На участках по улице Студенческой – от путепровода на Загородной до Игнатьевкого шоссе, а также по улице Чайковского – от моста до железнодорожных путей будет уложен защитный слой "Сларри Сил".



    На участке по улице Студенческой от Игнатьевского шоссе и до поворота на ТЭЦ пора не верхний слой восстанавливать, а заделывать провалы в местах укладки коммуникаций и раскопок, уже довольно серьезные провалы почти на 2 полосы.

  • Myxira

    Myxira
    6 минут назад

    "На пресс-конференции обсудили и реконструкцию улиц вне рамок национального проекта. В частности, масштабный ремонт запланирован на улице Ленина – от Шевченко до Шимановского".

    Оказывается и так можно? Берем на заметку.

    Надеюсь, губернатор не забыл свое обещание начать ремонт в 2020 году нашей любимой дороги по улице Шимановского, между улицами Красноармейской и Октябрьской - жители трех многоквартирных домов на 520 квартир надеются, ждут (с 2013 года):

    https://www.amur.info/news/2019/09/04/159486

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