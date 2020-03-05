Мария Кожевникова считает российское телевидение «шизофреническим информационным полем»

Актриса Мария Кожевникова выложила в Инстаграме пост, в котором высказалась по поводу современных телепередач, которые идут по ТВ. Она считает, что современные ток-шоу кощунственны и дети после таких передач имеют различные расстройства.

Кожевникова призвала подписчиков прекратить этот «ад адский», который происходит сейчас не только на телевидении.

«Как Вы думаете, на что ещё пойдёт ТВ?! Платить «героям» миллионы за рассказы о смерти мужа и друзей накануне, за изнасилования, разводы, делёжку имущества, романы молодых с пожилыми дамами и остальной треш...осталось только редакторам договориться, чтобы это ещё и совершалось в прямом эфире. Не пора ли остановить это ад адский?! Причём от этого нельзя скрыться даже если у тебя телевизора дома нет, все социальные сети и новостные ленты, даже вести вышли с заголовком, что какой-то блогер лишился ногтя после драки. Вы серьезно?! Что происходит?! А потом мы хотим, чтобы дети были нормальные и адекватные?! С чего вдруг, если они растут в этом шизофреническом информационном поле?!» – эмоционально высказалась Кожевникова.

Многие подписчики поддержали Марию: «Вы молодец! Об этой телевакханалии давно пора кричать! Люди, неужели так важно и интересно смотреть телешоу про грязное бельё? Мы же духовная страна! Пора одернуть эту политику оглупления и унижения нации!», «Мария, я вас полностью поддерживаю. Мир сошёл с ума», «Согласна, что никакой познавательной информации по ведущим каналам вообще нет, страшно уже включать. Мало информации для детей, чтобы было желание у детей гордиться старшим поколением, помогать младшим».

Другие же удивились такому заявлению от Марии, так как она часто посещает различные шоу. Последний раз она появилась несколько дней назад на канале НТВ в программе «Звезды сошлись».

«Мария, ну вы уж как-то определитесь. Намедни я вас мимолетом наблюдала в одной из передач, и вы там были прям красотка и прекрасно себя, по-моему, чувствовали, за двойные стандарты? Вами себе противоречите и уже не первый раз, кстати, за вами это замечено. Без обид», «Быстро же вы сменили позицию. Зачем же тогда сами ходите на все эти бредни?», «То ли дело старый "Универ". Весёленько и "ПИПЕЦ" познавательно», – написали пользователи.