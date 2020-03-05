Ученика 26-й школы Благовещенска хотят отправить в центр временного содержания

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В центре, который находится в Свободном, согласно иску МО МВД России «Благовещенский», ребенок должен провести 30 суток. Обращение правоохранителей Благовещенский городской суд начал рассматривать 4 марта.

Сам ученик на судебном заседании не присутствовал, интересы ребенка представлял его отец. Защищать интересы мальчика будут сразу три адвоката: один – от суда, два других – сторонние. У отца ученика на заседаниях также будет свой юрист.

Со стороны истца в суде присутствовали два сотрудника инспекции по делам несовершеннолетних благовещенской полиции, в качестве заинтересованного лица – главный специалист отдела по охране прав детства городского отдела образования. На заседание пришли и слушатели – социальный педагог 26-й школы, начальник отдела по делам несовершеннолетних администрации города.

На первом заседании со стороны ответчика было заявлено ходатайство – дать заседанию статус закрытого. Суд его удовлетворил. Пока в работе суда объявлен перерыв: будут запрашивать у прокуратуры дополнительные документы. 13 марта рассмотрение иска возобновится.

Параллельно иску полиции суд рассматривает иск школы № 26 к отцу ученика. Образовательное учреждение просит определить дальнейший способ обучения ребенка: переход в другую школу, класс либо продолжение обучения по индивидуальному учебному плану. Пока суд заслушивает стороны, следующее заседание назначено на 16 марта.

В ноябре прошлого года ученики 6-го класса школы № 26 массово отказались посещать занятия из-за поведения одноклассника. По словам родителей учеников, мальчик обзывал одноклассников, срывал уроки, ругался матом. Взрослые неоднократно писали заявления на него в полицию, хотя, по мнению отца, издеваются и унижают именно его сына.

Противостояние оказалось настолько острым, что школа решила перевести мальчика на индивидуальное обучение. На основании заявлений родителей все дети, кроме него, перешли в 6 «Е» класс, а он остался единственным учеником 6 «А».

В феврале в школе, где происходили конфликты, сменился директор. Образовательное учреждение возглавила Эльмира Кобыльникова. Прежний директор Людмила Павлюченко перешла на другую работу – она заняла должность заместителя директора школы № 16.