В России изменят систему оплаты отпусков и больничных

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В России готовится реформа системы выплат больничных листов, декретных и очередных отпусков. В 2021 году начнется экспериментальный запуск программы, в которой примут участие 59 регионов Российской Федерации, в том числе и Амурская область.

Законопроект правительства готовы поддержать в «Единой России» и других фракциях парламента. Документ внесут в Госдуму в декабре, а его цель — гарантированное получение гражданами всех страховых выплат. При этом глава российских профсоюзов Михаил Шмаков считает распространение инициативы на всю страну преждевременным. По его словам, содержание документа профсоюзам пока неизвестно.

Срок представления законопроекта в правительство установлен на сентябрь 2020 года, а внесения в Государственную думу — декабрь 2020 года, сообщают «Известия».

В «Единой России» готовы поддержать эту инициативу, но с условием, что перечисление денег гражданам будет своевременным, заявил первый зампред фракции партии в Думе Андрей Исаев. По его словам, сегодня граждане зачастую боятся оформлять лист временной нетрудоспособности или уходить в декретный отпуск, чтобы не конфликтовать с работодателем. Поэтому новый механизм выплат, по словам Исаева, поможет решить данную проблему.

Реформу готовы поддержать не только представители «Единой России», но и других фракций. По мнению Валентина Шурчанова, зампреда фракции КПРФ, новая система поможет получить выплаты вне зависимости от финансовых проблем работодателя.

В 2021 году эксперимент распространится на 59 субъектов России. В него принципиально не включены восемь самых крупных территорий: Санкт-Петербург, Москва, Московская, Челябинская и Свердловская области, ХМАО, а также Краснодарский и Пермский края. Как объясняли авторы инициативы, это связано с тем, чтобы у ФСС не возникло проблем с большим кассовым разрывом.