Ученые выяснили, почему мужчины живут меньше женщин

Австралийские ученые выяснили, что мужчины умирают раньше женщин из-за особенностей в Y-хромосомах, а не только из-за образа жизни. Об исследовании, которое раскрывает загадку короткой жизни представителей мужского пола.

Биологи протестировали гипотезу, согласно которой Y-хромосома не способна в полной мере защитить организм с гетерогаметным полом (XY) от вредных мутаций в X-хромосоме. У самок многих животных имеются две X-хромосомы, то есть две копии половых генов, поэтому дефектная ДНК может компенсироваться наличием нормальной ДНК. В таком случае вредные последствия наличия мужской (или женской у птиц, рептилий и насекомых) хромосомы должны наблюдаться у всех животных гетерогаметного пола.

Специалисты проанализировали данные о продолжительности жизни не только приматов, но и рептилий, рыб, амфибий, паукообразных, тараканов, кузнечиков, жуков, бабочек, мотыльков и птиц. Оказалось, что особи с гетерогаметным полом склонны умирать в среднем на 17,6 % раньше гомогаметных животных.

В то же время ученые обнаружили аномалию, которую пока не смогли объяснить. Хотя у животных с мужским гетерогаметным полом самки живут на 21 % дольше самцов, у животных с женским гетерогаметным полом (птицы и насекомые) самцы обгонят самок лишь на семь процентов. Причиной этого могут быть такие факторы, как побочные эффекты полового отбора, степень деградации Y-хромосомы и динамика теломер, сообщает «Лента.ру».