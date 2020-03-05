В Благовещенске открылась выставка работ заслуженного художника РФ Владимира Серебрякова

В Благовещенске в здании Амурского медицинского колледжа (ул. Зелёная, 30) открылась персональная выставка работ заслуженного художника России Владимира Серебрякова. Это событие совпало с двумя праздниками – предстоящим Международным женским днем и днем рождения художника.

Владимир Автономович Серебряков родился 8 марта 1954 года в посёлке Бира Хабаровского края. Значимая часть жизни художника связана с Приморским краем. В течение 10 лет Владимир Серебряков учился во Владивостоке – сначала в художественном училище, затем в Дальневосточном институте искусств. Затем по распределению работал в Приморском крае, а в 1989 году приехал в Благовещенск, с которым и связал свою жизнь и творческую судьбу. Картины Серебрякова выставлялись на городских, областных, зональных, республиканских и международных выставках. В 2004 году Владимир Автономович был награжден дипломом Союза художников России. Его работы приобрели многие галереи и художественные музеи страны, есть они в частных российских и зарубежных коллекциях.

И вот сейчас более 30 картин Серебрякова представлены в Амурском медицинском колледже. «Экспозиция не объединена какой-либо темой. Здесь представлены работы разных лет, начиная с 1990 года. Конечно, море – я больше 10 лет прожил во Владивостоке, море могу писать по памяти. Есть несколько работ, посвящённых Александру Сергеевичу Пушкину; портреты, пейзажи, в том числе, посвящённые Благовещенску – хорошему городу с хорошим именем», – говорит художник.

«Эти работы представлены впервые. Выставка общедоступна, но в первую очередь её целевая аудитория – студенты и жители соседних домов. Мы себя позиционируем как культурная площадка района, у нас проводятся выставки и концерты, выступают актёры, мы постоянно приглашаем в гости наших соседей», – рассказывает директор Амурского медицинского колледжа Евгений Пушкарёв.

Жители окрестных многоэтажек воспользовались приглашением на концерт, посвящённый открытию выставки и 8 марта. Для зрителей в медколледже выступил известный благовещенский солист Дмитрий Хмара, а ведущим стал журналист, председатель Общественного совета управления культуры Благовещенска Павел Савинкин.

Выставки картин в Амурском медколледже устраивают не первый год, экспозиции постоянно обновляются. В учебном заведении сформирована довольно большая коллекция полотен, часть которой сейчас экспонируется в Белогорске, сообщает пресс-служба управления культуры Благовещенска.

Фото: пресс-служба управления культуры