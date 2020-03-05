В Белогорске разыскивают женщину, забравшую чужие деньги из банкомата
В Белогорске к правоохранителям обратился мужчина, у которого похитили 7 тысяч рублей. Подозреваемая – женщина, которая подошла к банкомату после него.
Предварительно установлено, что мужчина снял деньги в одном из банкоматов города, но забыл купюры в лотке терминала. После этого к банкомату подошла женщина, которая предположительно и забрала деньги.
Сейчас сотрудники отдела уголовного розыска полиции Белогорска устанавливают ее личность и местонахождение.
Тех, кому что-либо известно об этом случае, просят позвонить по телефонам: 8(41641) 2-32-29 или 02, с мобильного 102.
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