Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
5марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:01 3

В Белогорске разыскивают женщину, забравшую чужие деньги из банкомата

В Белогорске разыскивают женщину, забравшую чужие деньги из банкомата
Фото: 28.мвд.рф

В Белогорске к правоохранителям обратился мужчина, у которого похитили 7 тысяч рублей. Подозреваемая – женщина, которая подошла к банкомату после него.

Предварительно установлено, что мужчина снял деньги в одном из банкоматов города, но забыл купюры в лотке терминала. После этого к банкомату подошла женщина, которая предположительно и забрала деньги.

Сейчас сотрудники отдела уголовного розыска полиции Белогорска устанавливают ее личность и местонахождение.

Тех, кому что-либо известно об этом случае, просят позвонить по телефонам: 8(41641) 2-32-29 или 02, с мобильного 102.

Просмотров всего: 565

#Белогорск #происшествия #финансы

распечатать


Общество 1

Гособвинение просит 7 лет лишения свободы и крупный штраф для бизнесвумен, давшей взятку белогорскому чиновнику
Происшествия 3

Ребенка, силой вырванного у матери в Благовещенске, обследуют медики
Происшествия 7

В Благовещенске женщина выкинула письма в мусор (видео)
Происшествия 3

Нашлась девушка, которая исчезла по дороге в Тамбовку

Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • CherrySweet

    CherrySweet
    36 минут назад

    подходил к терминалу вообще?..

  • Tуман

    Tуман
    10 минут назад

    Сам бы так же поступил. Лошара.

    Если сам лошара, то менты не помогут. Представляю, как в мусарне ржали

  • Oldlord

    Oldlord
    9 минут назад

    Зря она так.

    Подождала бы минутку, банкомат забрал деньги и не налипла бы на уголовку.

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь