В Белогорске разыскивают женщину, забравшую чужие деньги из банкомата

В Белогорске к правоохранителям обратился мужчина, у которого похитили 7 тысяч рублей. Подозреваемая – женщина, которая подошла к банкомату после него.

Предварительно установлено, что мужчина снял деньги в одном из банкоматов города, но забыл купюры в лотке терминала. После этого к банкомату подошла женщина, которая предположительно и забрала деньги.

Сейчас сотрудники отдела уголовного розыска полиции Белогорска устанавливают ее личность и местонахождение.

Тех, кому что-либо известно об этом случае, просят позвонить по телефонам: 8(41641) 2-32-29 или 02, с мобильного 102.