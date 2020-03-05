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сегодня, 14:30 1

Составлена математическая модель распространения коронавируса

Составлена математическая модель распространения коронавируса
Фото: cdnph.upi.com

Математическую модель распространения COVID-19 составили эксперты Сбербанка. Для России ситуация «достаточно неплохо выглядит», считает Герман Греф. Однако специалисты ждут прихода осенней волны инфекции вслед за весенней.

Специалисты в сфере искусственного интеллекта составили три сценария распространения в России и остальном мире коронавирусной инфекции COVID-19, рассказал журналистам глава банка Герман Греф. По его словам, эксперты кредитного учреждения совместно со специалистами Минздрава наполняют созданную математическую модель данными.

«В России во всех трех сценариях картинка в сравнении с другими странами достаточно неплохо выглядит», — сказал Греф (цитата по ТАСС).

Еще один специалист Сбербанка указал на возможность прихода двух волн коронавируса — весенней и осенней. По его словам, летом распространение инфекции замедлится: «чем теплее, тем лучше, потому что когда холодно, сильнее подверженность» заболеваниям, пояснил он.

Эксперт также отметил, что для экономически активного, трудоспособного населения России коронавирус представляет меньшую угрозу, так как вероятность летального исхода для людей младше 40 лет «достаточно низкая».

Он также заявил, что банк собирается доработать свою математическую модель и передать ее Минздраву, сообщает РБК.

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#здоровье #коронавирус в Китае

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Комментарии
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  • демиург13

    демиург13
    7 минут назад

    что за бред... какого лешего банкиры распространением вируса интересуются... какая нафиг математическая модель которую потом передадут минздраву... ахренеть банкиры люди разностороннеразвитые бл...

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