Власти объяснили, почему ремонт путепровода в Благовещенске займет полгода

В правительстве Амурской области пояснили, почему ремонт путепровода на улице Загородной в Благовещенске займет полгода. Главная причина – нехватка квалифицированных специалистов-дорожников.

Представители областного правительства и городской администрации 5 марта встретились с журналистами и рассказали о планах амурских дорожников на 2020 год. Самым заметным событием для жителей Благовещенска назвали ремонт путепровода на Загородной. Представителям СМИ объяснили, почему сроки строительства стратегических дорожных объектов в Амурской области сильно отличаются от примеров из мировой практики.

Так, в 2015 году в Китае Саньюаньский мост разобрали и построили за 43 часа, а в 2016 году в Нидерландах тоннель под автострадой появился за два выходных. Тем временем в Благовещенске на путепровод потребуется порядка 7 месяцев.

«Я остаюсь патриотом, не буду сравнивать возможности китайские, – аргументировал сроки ремонта зампред правительства Павел Матюхин. – Мы испытываем кадровый голод и отсутствие специалистов. При этом мы героически преодолеваем все трудности. Этот срок на ремонт путепровода определен проектной документацией, прошедшей государственную экспертизу. Ну и вы понимаете: различные нормы градостроительные у нас и в Китае, условия и особенности этого сооружения, которое построено более 30 лет назад и в каком состоянии оно находится. С учетом всех этих составляющих срок вот такой. Мы ищем способы, чтобы это время существенно сократить и снизить неудобства для людей».

Министр транспорта и дорожного хозяйства Александр Зеленин уточнил, что дорожных организаций соответствующей компетенции сейчас не настолько много, как этого требуют современные объемы работ.

«В прошлом году мы имели большее количество подрядчиков, которые считали, что они могут выполнить тот объем работ, – пояснил глава минтранса. – Сегодня уже количество таких организаций уменьшается. Нам надо выращивать своих дорожников. За 4 года, мы считаем, и организации восстановятся, и смогут выполнять те задачи, о которых вы говорите, в два дня и так далее. Но эти технологии и эти сроки предусмотрены проектом. Мы предложили свои изменения в проект и считаем, они смогут сократить срок ремонта на 1 месяц. Мы готовы работать в круглосуточном режиме, чтобы минимизировать те неудобства, которые доставим жителям города».

Как уточнил министр, если три года назад дорожники в Благовещенске осваивали 300 миллионов рублей в год, то сегодня эта сумма – практически миллиард. Всего на ремонт путепровода потратят более 100 миллионов рублей, в основном это федеральные средства, направленные по нацпроекту «Безлопастные и качественные автомобильные дороги».

Ремонт участка в Благовещенске решили провести после того, как в 2018 году в Свободном рухнул путепровод через железнодорожные пути. Свободненский мост тоже начнут строить в 2020 году.

Кроме того, в 2020 году планируют отремонтировать путепроводы в Белогорске и Новобурейске. В 2021 году начнут ремонт путепроводов в Серышеве и Завитинске.

Как сообщало Амур.инфо, в 2019 году была подготовлена программа по реконструкции и ремонту ветхих, аварийных мостов и путепроводов в Амурской области. В число этих объектов попал и участок улицы Загородной в Благовещенске. Полностью закроют движение на благовещенском путепроводе 7 марта.