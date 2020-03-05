В Китае в соцсетях обсуждают платный карантин в гостиницах Харбина

В соцсети WeChat обсуждается информация, якобы поступившая от дипмиссии, о том, что гостиницы Харбина за период карантина оплачивают проживающими. При этом один номер на 14 дней стоит 2 000 юаней. Генконсульство РФ в Харбине это не подтверждает.

В связи с мерами по борьбе с распространением коронавируса, всех приезжающих в Харбин поездом или самолетом, автоматически размещают в гостиницах на 14-дневный карантин. В Народном правительстве Харбина сообщают, что гостиницы за этот период проживания оплачивает муниципальное правительство, пишет Biang.ru.

Однако в группах соотечественников в соцсети WeChat 4 марта появилась информация, что гостиницы на период карантина оплачивают прибывшие и что это стоит 2 000 юаней (более 19 000 рублей). При этом участница группы, которая поделилась этой информацией, ссылалась на Генконсульство РФ в Харбине. Там это категорически опровергают.

«Информация о платном нахождении в карантине является недостоверной. Также хотели бы сообщить, что ваша знакомая не могла получить в нашем консульстве такой ответ. Мы с самого начала поддерживаем контакты с находящимися сейчас в одной из гостиниц Харбина в специальном карантине российскими гражданами, прибывшими в Китай из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, а также с местными властями, поэтому знаем, что данные соотечественники находится там по инициативе и за счет китайской стороны», – ответила дипмиссия на вопрос одной из пользовательниц группы на своей страничке в соцсети ВКонтакте.

С 4 марта по всей провинции Хэйлунцзян самый высокий уровень реагирования на ЧС «I» в связи с коронавирусом сменили на «II». При этом в городе сохраняются ограничения на передвижение граждан и транспорт.

На 4 марта 24:00 по пекинскому времени в Харбине было выявлено 46 заболевших коронавирусом. Всего по провинции Хэйлунцзян 89 заболевших остаются в больницах, 29 из них – в тяжелом состоянии.