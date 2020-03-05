Руководитель приюта для бездомных: «Только 5 % постояльцев приюта возвращаются к нормальной жизни»

Приют для бездомных в Садовом выиграл президентский грант на сумму почти 500 тысяч рублей. Эти деньги пойдут на обустройство помещения, объясняет руководитель общественной организации «Покровъ» Виталий Михайлов. В программе «Простые вопросы» он рассказал, что необходимо для того, чтобы вернуть лиц без определенного места жительства к нормальной жизни.

«В рамках выигранного гранта предусмотрено создание условий для проживания лиц без определенного места жительства на базе приюта. Это приобретение мебели и бытовой техники. Кроме этого, будут работать два социальных работника, которые будут заниматься программой социализации бездомных», – перечисляет Виталий.

По словам Виталия, только 5 % из тех, кто попадают в приют, возвращаются потом к достойной жизни. У 95 % так и не получается социализироваться. Во многом еще и потому, что людям попросту негде жить, а снимать жилье им не по карману. К тому же необходимо развивать направление социально-трудовой адаптации.

«Нужно создавать что-то по типу трудовой кооперации или коммуны. Эти люди должны трудиться и жить совместно, их нельзя разделять. Типичный пример – человек пошел работать в строительную бригаду, а там что – в пятницу посидеть, выпить, покурить, поматериться. Все, человек сорвался. Месяцы работы, вложенные в человека, оказываются впустую, он поддается искушению. Это должна быть единая программа социализации бездомных людей на уровне государства», – объясняет руководитель приюта.