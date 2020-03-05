В Благовещенске из-за порыва ограничат движение транспорта на одном из перекрестков

В областном центре Приамурья с 5 марта будет ограничено движение транспортных средств по улице Рабочей в районе перекрестка с Трудовой. Там перекрывают 1/2 проезжей части.

Это связано с проведением аварийных работ на инженерных сетях, сообщает пресс-служба мэрии. В администрации просят водителей транспортных средств выбирать альтернативные маршруты для движения. В пресс-службе АКС сообщили, что был обнаружен дефект на трубе водоснабжения, который в настоящее время устраняют. Многоквартирные дома под отключение не попали.

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#ЖКХ #транспорт

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Ольга Канюшкина