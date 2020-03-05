Шляпки и наряды из мусора представили на дефиле в школе Благовещенска (фото)

В художественной школе Благовещенска 4 марта прошел ежегодный конкурс-дефиле «Что можно сделать из невозможного? Шляпный сезон – 2020» в рамках праздника, посвященного защите окружающей среды. Такое мероприятие здесь проводят ежегодно.

Конкурс прошел в художественной школе на Игнатьевском шоссе. Юные модельеры создавали образы из упаковки, пакетов для мусора, одноразовой посуды. Обязательным условием было наличие шляпки как главного акцента каждого наряда.

Девочки-участницы под руководством преподавателей Антонины Гузовской и Анастасии Фалеевой превратили бросовые материалы, которые обычно выкидывают после использования, в настоящие произведения искусства.

«Конкурс провели в рамках традиционного ежегодного праздника, посвящённого защите окружающей среды. Праздник получился ярким и весёлым», – рассказала завуч художественной школы Елена Демченко.

Участников и призеров соревнования мастерства и фантазии наградили грамотами и авторскими сувенирами – брошами, которые расписали преподаватели специально для этого мероприятия., сообщает управление культуры администрации Благовещенска.