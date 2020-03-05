Ему корона давит: в Зее депутаты поставили «двойку» мэру за работу (видео)

Совет народных депутатов Зеи признал деятельность мэра Сергея Гибадуллина и администрации города неудовлетворительной. Путем тайного голосования «двойку» поставили 10 из 13 депутатов. Гибадуллин заявил, что недовольство деятельностью местной власти не аргументировано, а главная цель народных избранников – досрочно отправить его в отставку.

4 марта Сергей Гибаддулин представил депутатам отчет о деятельности главы и администрации города за 2019 год. Положительно на него отреагировали только три представителя депутатского корпуса.

«Этот человек просто не на своем месте. За полтора года работы он показал себя властолюбивым, злопамятным, поначалу были какие-то интриги. То есть вместо того, чтобы найти контакт с депутатами, начать совместную работу, он не прислушивается к нашему мнению. Даже противодействует деятельности. Тут не только личностные отношения, он не исполняет решения депутатов. Они различные, но преобладает социальная тематика. Ему просто корона давит на голову», – высказался депутат Олег Бондарев.

Претензии народных депутатов были основаны на межличностных отношениях, считает руководитель фракции КПРФ амурского заксобрания Роман Кобызов. Парламентарий присутствовал на заседании как один из руководителей комитета по местному самоуправлению, регламенту и законодательству.

«Вопросов у депутатского корпуса было много. Но они в основном касались взаимоотношений депутатского корпуса с администрацией. Например, спрашивали, почему в городском совете нет автомобиля, на котором можно передвигаться в командировки. Несколько обращений со стороны городского совета в адрес администрации не было еще исполнено. С точки зрения социально-экономической на вопросы были даны достаточно убедительные ответы. Я думаю, что суть в не налаженном контакте между горсоветом и администрацией. Это ни для кого не секрет, есть определенная оппозиционность городского совета к главе, к администрации», – рассказал Роман Александрович.

Согласно федеральному закону, который регламентирует организацию местного самоуправления, в случае если работа местной власти не удовлетворит народных избранников дважды, глава Зеи может лишиться должности.

«Там такой казус еще немаловажный. В уставе этого – признания оценки деятельности – нет. Это есть в ФЗ № 131. С точки зрения администрации, есть основание признать вчерашнее голосование нелегитимным. Сначала нужно привести в соответствие устав, а потом уже проводить голосование», – добавил Кобызов. Он не исключил, что по этому вопросу будут судебные тяжбы.

«В уставе прописано, что глава города ежегодно обязан делать отчет. Нет необходимости дублировать в уставе федеральный закон. Если будет необходимо, внесем в устав. Но суть не в этом. Человеку выразили недоверие. Каждый высказал свое мнение, они совпали, и тут нет никакой поруки. А вообще, ему лучше подать в отставку и идти заниматься тем, чем он занимался до этого», – считает депутат Бондарев.

В Зейском городском совете народных депутатов состоят 15 человек. Это 1 самовыдвиженец, остальные примерно в равном количестве представляют 2 крупные партийные фракции – ЛДПР и КПРФ.

Между тем, мэр Зеи расценил результаты голосования «как попытку дестабилизации деятельности городской администрации и общественной жизни города». Главная цель членов совета – досрочно отправить главу города в отставку, считает Гибадуллин. Аргументированных обоснований, по его мнению, на это у депутатов не было.

«Дав неудовлетворительную оценку деятельности главы и администрации города, наши депутаты признались в собственном бездействии по организации работы с администрацией и главой Зеи. Отчёт отражает показатели, которые достигаются путем сотрудничества двух ветвей власти, и ответственность за них в равной степени лежит как на исполнительном, так и на представительном органе власти. Они неотделимы друг от друга. Я никогда не замалчиваю проблемы и способы их решения. Одна из таких проблем сегодня – полное отсутствие взаимопонимания и сотрудничества между городским Советом народных депутатов и администрацией города», – сказал глава города Зеи Сергей Гибадуллин в официальном обращении к горожанам.