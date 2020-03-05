Ограничение авиасообщения с Южной Кореей нарушило планы желающих лечиться в этой стране

Ограничительные меры на авиасообщение между Россией и Южной Кореей, введенные с 1 марта, сказались как на туристах, так и на тех, кто планировал лечение в корейских клиниках. Многие вынуждены отложить поездку либо ехать в другую страну. Ощутили на себе ограничения и бизнесмены, чья деятельность связана с Республикой Корея.

Как сообщалось ранее, из-за коронавируса с 1 марта ограничено авиасообщение между Россией и Южной Кореей. Рейсы сохранил только «Аэрофлот». Его дальневосточная «дочка» «Аврора» теперь работает в режиме чартера, нацелившись на вывоз всех россиян из-за границы. По такой же схеме работают S7 и «Якутия», до сих пор выполнявшие в Южную Корею регулярные рейсы. Сейчас они выполняют полеты в ограниченном режиме. Из РФ им можно будет перевозить только южнокорейских граждан, в обратном направлении – только россиян и граждан государств-членов ЕАЭС. Режим будет действовать до полного вывоза граждан в их страны.

Также авиакомпания Korean Air приостановила до конца апреля рейсы из Сеула в Москву и Владивосток. Среди отмененных – рейсы из Сеула во Владивосток, в Москву, Ташкент, многие аэропорты Европы, США и стран Юго-Восточной Азии. По информации компании, рейсы между Сеулом и Москвой не будут выполняться с 5 марта по 25 апреля, между Сеулом и Владивостоком – с 1 марта по 25 апреля, пишет «Интерфакс».

Пассажиры, которые в настоящее время находятся за границей, могут вернуть деньги за авиабилеты с транзитом через Южную Корею, а также переоформить перелет другим маршрутом при наличии рейсов в другие города России этой же авиакомпанией.

«Южная Корея – это транспортный узел. Через нее можно улететь в Малайзию, Филиппины, на Бали. Конечно, многие российские туристы, в том числе амурчане, сейчас отдыхают в этих странах. Они смогут вернуться домой через Южную Корею транзитом. Но тех, кто в ближайшее время захочет поехать в эти страны или в саму Южную Корею из России, уже не пустят. Тем, у кого куплены путевки и авиабилеты, предлагают сделать либо обмен, либо возврат. Поэтому люди вынуждены либо менять маршрут, либо откладывать поездку на более поздний срок», – рассказали в одной из благовещенских турфирм.

Туристические фирмы об ограничительных мерах были предупреждены авиакомпаниями в конце февраля. И если туристы могут без особых неудобств для себя сменить место отдыха или сдвинуть сроки отпуска, то тем, кто планировал отправиться в Южную Корею на лечение или оздоровление, приходится сложнее. Выбрать другие медучреждения таким гражданам не так просто, ведь некоторые проходили предварительную диагностику в Южной Корее и имеют определенные договоренности.

«Тем, кому необходимо лечение, придется ехать в другие страны или вовсе откладывать процедуры. Что касается конкретно нашей фирмы, то все наши клиенты, у которых есть острые заболевания, успели попасть в Корею до введения этих ограничений. А те, кто собирался просто на диагностику или у них несрочное лечение, решили ждать снятия ограничительных мер. Сколько они будут действовать, пока неясно. Вообще, лучше, конечно, если есть возможность, отложить поездку, потому что это небезопасно. Мы все видим, какая обстановка сейчас с коронавирусом в мире», – отметили в одном из турагентств, являющихся партнёром Национальной организации туризма Кореи.

Последствия введения ограничительных мер ощутили на себе и некоторые амурские предприниматели, чья деятельность связана с завозом товара из Южной Кореи. Правда, глобальных проблем это не вызвало.

«Часть продуктов, например сушеная морская капуста, идет к нам из Южной Кореи. Но мы купили ее заранее, и нам надолго хватит, – рассказали в благовещенском кафе корейской кухни. – Еще есть у нас паста корейская, ее тоже на данный момент достаточно. Единственное, что мы ощутили, это повышение цен. Вот эта самая паста стала дороже. Тем не менее не могу сказать, что мы как-то сильно пострадали. Все остальные продукты мы покупаем не в Южной Корее».

«Первая проблема, с которой мы столкнулись, заключается в том, что у нас практически вся упаковка производится в Китае и потом поставляется на завод в Южную Корею, – поделились в магазине корейской косметики. – Нас производители недели две назад оповестили, что будут перебои с поставкой товара, потому что Китай не поставляет упаковку. И нам сразу сказали, чтобы мы рассчитывали, что товара не будет два месяца. Поэтому мы закупили впрок. Вторая проблема – наши сотрудники должны были лететь в апреле на учебу на заводы в Южную Корею. Но корейская сторона отменила обучение из-за коронавируса. Оплатить учебу мы не успели, но оплатили авиабилеты, нам уже вернули за них деньги. Сказали, пока ситуация не нормализуется, нельзя будет приехать. Что касается доставки товара, мы его самолетами не возим, потому что у нас он весь сертифицированный, соответственно, вся косметика идет большими контейнерами через сухопутную таможню. Авиадоставкой обычно пользуются те, кто возит корейскую косметику нелегально, то есть продают несертифицированный товар».

«На нас абсолютно никак не сказалось все происходящее, все равно запасы на складе есть. Мы не напрямую из Кореи везем, мы покупаем у оптовиков, которые растаможивают официально, получают сертификаты. У них большие склады, товара всем хватает», – добавили в другом благовещенском магазине корейских косметических средств.

Ситуация с авиасообщением не отразилась и на тех бизнесменах, кто занимается продажей автозапчастей и привозит их из Южной Кореи. «Мы авиагрузы не отправляем, отправляем весь товар морем», – поделились в одном из магазинов автозапчастей. «Мы заказываем запчасти кораблем, с авиасообщением товарооборот не связан никак. По морю никаких ограничений пока нет, с поставщиками у нас все нормально», – сказали в другом магазине.