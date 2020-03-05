Гособвинение просит 7 лет лишения свободы и крупный штраф для бизнесвумен, давшей взятку белогорскому чиновнику

Государственный обвинитель в своем выступлении проанализировала доказательства, изученные в ходе судебного следствия, показания свидетелей, личность подсудимой, отсутствие отягчающих и наличие смягчающих обстоятельств. Оснований для отмены уголовного преследования или изменения статьи на менее тяжкую прокуратура не нашла. Поэтому запросила 7 лет реального лишения свободы в колонии общего режима с взысканием штрафа в пятикратном размере взятки, то есть 4 миллиона рублей, пишет «Просто газета».

Подсудимая, выступая в прениях, настаивала, что взятку Дмитрий Саржевский у нее вымогал. Об этом она рассказывала и мужу, и некоторым свидетелям. Уверяла, что ей пришлось пойти на это, так как иначе мог быть нанесен урон ее гостиничному бизнесу.

Светлана активно способствовала расследованию преступления, давала признательные показания и не меняла свою позицию. Сейчас она очень сожалеет о случившемся и раскаивается. Предпринимательница просила суд освободить ее от уголовного преследования.

Защитник Светланы Бабий также настаивал на том, что есть все основания для применения для его подзащитной примечания к статье 291 УК РФ, в которой говорится, что взяткодатель освобождается от уголовной ответственности, если активно способствовал раскрытию и (или) расследованию преступления, или же в отношении него имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица. Он также отметил, что сторона обвинения выбрала слишком строгое наказание для его подзащитной, не соответствующее целям достижения справедливости. Светлана Бабий активно способствовала раскрытию преступления, не побоялась давать изобличающие показания, поэтому мог бы быть рассмотрен и вариант условного осуждения или отсрочки отбытия наказания, так как у нее маленькие дети.

Судебные прения по уголовному делу были окончены в этот же день.

В судебном заседании объявлен перерыв до 25 марта. В этот день суд предоставит возможность подсудимой высказать последнее слово, после чего она будет ожидать вынесения приговора.

Дело Дмитрия Саржевского также рассматривается в Белогорском городском суде Амурской области. Чиновник свою вину не признает. По его уголовному делу судебное следствие продолжается, еще не допрошены все свидетели. Судебное заседание по его делу продолжится 24 марта.

Чиновника и местную предпринимательницу задержали 10 апреля 2019 года. Следователи провели обыски по местам жительства и работы подследственных, изъяли необходимую документацию и электронные носители. Основанием для возбуждения уголовных дел послужили результаты оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ России по Амурской области.