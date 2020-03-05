Теплая пятница: прогноз погоды в Амурской области на 6 марта

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6 марта в Амурской области будет переменно облачно, местами по северу ожидается небольшой снег. Подует юго-восточный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду.

Температура ночью составит минус 15...20, местами – 23...28. Днем будет от минус 4 до плюс 1, местами по северу – 5...10 градусов со знаком минус.

В Благовещенске – переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер с юго-востока разгонится до 3-8 метров в секунду. Ночью температура воздуха понизится до минус 15, днем поднимется до плюс 2 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр в Инстаграме.