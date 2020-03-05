Приамурье выделит более миллиарда рублей на поддержку инвестпроектов в животноводстве

В правительстве области состоялось совещание по вопросам оказания мер государственной поддержки при реализации инвестиционных проектов в животноводстве на ближайшие годы. Его провел губернатор Амурской области Василий Орлов.

Как рассказал министр сельского хозяйства Амурской области Олег Турков, свои проекты в сфере животноводства до 2025 года собираются реализовать несколько амурских хозяйств. Часть проектов уже сейчас находится в активной фазе. Это, в частности, расширение производства молочной продукции, возведение птицефабрики, модернизация свинокомплекса.

Планируется, что в 2020-2022 годах компании, реализующие свои проекты, смогут рассчитывать на значительную поддержку из бюджета области – порядка 1,27 миллиарда рублей.

«Я считаю, что мы должны поддерживать наше животноводство. Важный фактор – убедиться в эффективности реализуемых проектов, в том, что они будут доведены до конца. Нам необходимо распорядиться государственными деньгами грамотно», – подчеркнул губернатор Амурской области Василий Орлов.

В 2020 году предприятия, которые будут соответствовать выдвигаемым требованиям, получат порядка 400 миллионов рублей. Согласно проекту, большая часть этих средств пойдет на удешевление приобретения оборудования, остальные деньги – на удешевление строительства и покупки скота, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.