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сегодня, 12:30 0

Недобросовестный предприниматель из Зеи выплатил штраф и судебные издержки

Недобросовестный предприниматель из Зеи выплатил штраф и судебные издержки
Фото: pixabay.com

Амурчанин купил некачественную дверь у частного предпринимателя. В дело вмешался Роспотребнадзор, и деньги покупателю вернули через суд. А предпринимателю пришлось выплатить судебные издержки и штраф.

Житель города Зея решил приобрести дверь у одного из местных предпринимателей. Он заключил с индивидуальным предпринимателем договор купли-продажи на сумму 1 540 рублей. При вскрытии упаковки выяснилось, что дверь имеет видимые повреждения.

Но устное, а затем и письменное обращение к продавцу с просьбой компенсировать стоимость некачественного товара не дали результатов. Претензия осталась без рассмотрения.

Амурчанин обратился за помощью в консультационный пункт зейского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области», где ему помогли составить исковое заявление в суд. Заключение по делу дало управление Роспотребнадзора по Амурской области.

В ходе судебного заседания представитель Роспотребнадзора поддержал требования потребителя и настаивал на их удовлетворении. Решением мирового судьи по Зейскому районному судебному участку исковые требования потребителя были удовлетворены.

Более того, помимо стоимости товара, с индивидуального предпринимателя в пользу покупателя были взысканы компенсация морального вреда, неустойка, судебные расходы, а также штраф за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке, сообщает амурское управление Роспотребнадзора в Инстаграме.

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#закон #Зея #суды

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