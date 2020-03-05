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сегодня, 12:04 3

Ребенка, силой вырванного у матери в Благовещенске, обследуют медики

Ребенка, силой вырванного у матери в Благовещенске, обследуют медики
Фото: скриншот видео

Мальчика, которого в конце февраля в одном из благовещенских дворов силой забрал у матери его родной отец, осмотрят врачи. Это будет происходить в Рязанской области, где сейчас он находится вместе с отцом.

Как сообщало Амур.инфо, родители мальчика, которому 3,5 года, разводятся, и каждый из них хочет, чтобы сын остался с ним. Дело затрудняется тем, что отец сейчас живет в другом регионе – переехал в Рязанскую область.

До недавнего времени мальчик жил с матерью. 28 февраля супруг напал на нее и силой забрал ребенка, а затем увез в другой регион. Его никто не остановил, поскольку он как отец имеет на него такие же права, как и мать.

Правда, по словам матери, во время нападения мальчик мог получить травмы. Сама она пострадала – получила травмы, в том числе ожог роговицы из-за распыленного в лицо газа. Во время нападения ребенок все время находился рядом с матерью. После того как правоохранители нашли мальчика вместе с отцом в аэропорту Хабаровска, откуда они вылетали в Москву, по информации мамы и ее юриста, малыша даже не осмотрел врач.

Теперь ребенка должны будут тщательно обследовать.

«Назначена судебно-медицинская экспертиза по состоянию мальчика, и дано поручение нашим коллегам из Рязанской области на проведение осмотра места проживания ребенка, а также вместе с социальными службами оценка того, в каких условиях он живет», – сообщил старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Амурской области Алексей Лубинский.

По информации следователей, ребенок сейчас находится вместе с отцом по месту регистрации в Рязанской области. Где именно, не сообщается со ссылкой на то, что персональные данные несовершеннолетних раскрывать не имеют права.

Сейчас мама мальчика обратилась в суд, чтобы он определил, с кем должен проживать ребенок.

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#дети #здоровье #происшествия

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Комментарии
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  • Амурчанин28

    Амурчанин28
    3 часа назад

    Наверное мужик хорошо зарабатывает...я думаю,что борьба идёт не за ребёнка,а об алиментах ...как хочется ошибаться,но скорей всего так

  • mm_Вера Сошина

    mm_Вера Сошина
    3 часа назад

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  • belka717

    belka717
    1 час назад

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