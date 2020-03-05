Участницу нового шоу «Холостяк» затравили за участие в проекте

Участница нового сезона шоу «Холостяк» подверглась жесткой критике за появление в шоу. Люди устроили травлю в инстаграм-аккаунтре девушки.

26-летняя Сапият Ахмедова, как и многие его участницы, пришла на шоу «Холостяк», чтобы построить личное счастье. Девушка хочет семью, детей. Но дагестанку не поняли на родине.

Более того, жители республики начали против нее серьезную травлю в ее личном аккаунте. По их мнению, поступок Сапият позорит не только ее, но и весь Дагестан. В Кизляре хотят снять все плакаты и рекламу с шоу, которое порочит честь народа.

Сама Ахмедова спокойно относится к нападкам хейтеров. Более того, девушка признается в любви к ним. «Боюсь ли я хейтеров? Нет, я их люблю», – цитирует Сапият «Дни.ру».

Многие поддерживают участницу. Под последними публикациями девушки появилось множество комментариев с поддержкой от поклонников.

Главным героем нового сезона шоу «Холостяк» является 33-летний стоматолог Антон Криворотов. Сапият Ахмедова уже успела получить от него первую розу, а это значит, что девушка может и дальше добиваться его расположения.