Закрытие границы с Китаем в Приамурье ввело в ступор российский бизнес

В связи с эпидемией коронавируса практически парализована внешнеэкономическая деятельность российского бизнеса на участке границы Амурская область – Китай. Об этом корреспонденту Амур.инфо сообщил представитель Русско-китайской торговой палаты (РКТП) в Амурской области.

«90 % продаж наших товаров в Китае затормозились. Взять хотя бы продукты питания, в этой сфере мы работаем с производителями из Москвы, Калуги, Новосибирска и Омска. Наши партнеры не могут добраться в Китай, не могут доставить товар до китайских магазинов, не могут получить расчет, люди терпят большие убытки», – рассказал представитель РКТП Николай Толмачев.

Причем основные препоны возникают именно с российской стороны. Уже в 2012 году после открытия нового таможенно-логистического терминала Благовещенск – Хэйхэ пропускная способность переправы достигала 80 машин в сутки, а в декабре 2019 года минэкономразвития сообщало о том, что в среднем в сутки по грузовому понтонному мосту проезжает около 120 транспортных средств. Сегодня на проезд введен лимит, сокративший трафик в несколько раз.

«Сегодня в Китай с нашей стороны пускают только 30 российских машин в день. Чтобы попасть туда, наши специалисты стоят в очереди по восемь дней. Ограничение пропуска грузовиков вызывает поднятие стоимости транспортных услуг почти в два раза, что, конечно, влияет на рост цен на товары. Это касается как экспорта, так и импорта», – отметил китаист.

По информации собеседника Амур.инфо, со стороны Хэйхэ нет особых ограничений на количество машин. Единственная проблема в том, что российский водитель со своим транспортным средством должен вернуться из Китая в тот же день, иначе он застрянет на двухнедельный карантин.

«Это значит, что мы с нашим товаром успеем только разгрузиться в Китае, а загрузиться для перевозки в Россию уже не остается времени, поэтому грузовик едет порожний, что опять же влияет на стоимость транспортных услуг, которые закладываются в цену товара», – объяснил Николай Толмачев.

Возможность отправить товары через морские порты, например, Владивостока и Находки, где обстановка с грузами посвободнее, – слишком дорогой вариант, поскольку это дополнительные расходы и потеря контроля над грузами, если у компании на месте нет надежного контрагента.

«Плюс ко всему, остановлен процесс поиска новых решений для развития бизнеса с Китаем. Ассортимент товаров постоянно обновляется, а мы не можем опытные образцы поставить ни туда, ни оттуда, чтобы оценить, что называется, пощупать. Нет возможности участвовать в переговорах лицом к лицу, потому что при работе с КНР по телефону серьезные вопросы не решаются. Закрыт путь и для участия, и посещения китайских промышленных выставок», – сетует представитель Русско-китайской торговой палаты.

Другими словами, для российского бизнеса внешнеэкономическая деятельность еще теплится только на основании старых контрактов, которые предприниматели успели заключить до вспышки эпидемии коронавируса. Все новое находится в экономическом ступоре.