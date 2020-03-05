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сегодня, 12:04 22

Закрытие границы с Китаем в Приамурье ввело в ступор российский бизнес

Закрытие границы с Китаем в Приамурье ввело в ступор российский бизнес
Фото: pixabay.com

В связи с эпидемией коронавируса практически парализована внешнеэкономическая деятельность российского бизнеса на участке границы Амурская область – Китай. Об этом корреспонденту Амур.инфо сообщил представитель Русско-китайской торговой палаты (РКТП) в Амурской области.

«90 % продаж наших товаров в Китае затормозились. Взять хотя бы продукты питания, в этой сфере мы работаем с производителями из Москвы, Калуги, Новосибирска и Омска. Наши партнеры не могут добраться в Китай, не могут доставить товар до китайских магазинов, не могут получить расчет, люди терпят большие убытки», – рассказал представитель РКТП Николай Толмачев.

Причем основные препоны возникают именно с российской стороны. Уже в 2012 году после открытия нового таможенно-логистического терминала Благовещенск – Хэйхэ пропускная способность переправы достигала 80 машин в сутки, а в декабре 2019 года минэкономразвития сообщало о том, что в среднем в сутки по грузовому понтонному мосту проезжает около 120 транспортных средств. Сегодня на проезд введен лимит, сокративший трафик в несколько раз.

«Сегодня в Китай с нашей стороны пускают только 30 российских машин в день. Чтобы попасть туда, наши специалисты стоят в очереди по восемь дней. Ограничение пропуска грузовиков вызывает поднятие стоимости транспортных услуг почти в два раза, что, конечно, влияет на рост цен на товары. Это касается как экспорта, так и импорта», – отметил китаист.

По информации собеседника Амур.инфо, со стороны Хэйхэ нет особых ограничений на количество машин. Единственная проблема в том, что российский водитель со своим транспортным средством должен вернуться из Китая в тот же день, иначе он застрянет на двухнедельный карантин.

«Это значит, что мы с нашим товаром успеем только разгрузиться в Китае, а загрузиться для перевозки в Россию уже не остается времени, поэтому грузовик едет порожний, что опять же влияет на стоимость транспортных услуг, которые закладываются в цену товара», – объяснил Николай Толмачев.

Возможность отправить товары через морские порты, например, Владивостока и Находки, где обстановка с грузами посвободнее, – слишком дорогой вариант, поскольку это дополнительные расходы и потеря контроля над грузами, если у компании на месте нет надежного контрагента.

«Плюс ко всему, остановлен процесс поиска новых решений для развития бизнеса с Китаем. Ассортимент товаров постоянно обновляется, а мы не можем опытные образцы поставить ни туда, ни оттуда, чтобы оценить, что называется, пощупать. Нет возможности участвовать в переговорах лицом к лицу, потому что при работе с КНР по телефону серьезные вопросы не решаются. Закрыт путь и для участия, и посещения китайских промышленных выставок», – сетует представитель Русско-китайской торговой палаты.

Другими словами, для российского бизнеса внешнеэкономическая деятельность еще теплится только на основании старых контрактов, которые предприниматели успели заключить до вспышки эпидемии коронавируса. Все новое находится в экономическом ступоре.

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#бизнес #коронавирус в Китае #экономика

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    3 часа назад

    надо терпеть!!! Только откроют границу и нам писец!!! поликлиники закрывают, какая на хрен тут борьба с вирусом?)))) восточный и АГПЗ главное.......

  • Премио

    Премио
    3 часа назад

    Ахахахахахах ущербная страна ))))) И не стыдно же писать о том что Россия на нищая и на коленях от всего зависит от Китая Не огурцов не трусов своего не чего нет ))))))))))) Позор такой стране и такому президенту! только и умеет барыгой быть продавать Нашу нефть Газ Лес уголь! Фу.....

  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад



    ~~И не стыдно же писать



    Вот так безграмотно:



    о том что Россия на нищая и на коленях от всего зависит от Китая Не огурцов не трусов своего не чего нет



    В одном предложении с десяток орфографических и пунктуационных ошибок!

  • Walyubyes

    Walyubyes
    3 часа назад

    Прекращение товарооборота с КНГ - не только по Приамурью ударило. По всей многострадальной родине.

    Запасов закупленного продовольствия, тряпок и техники - всего на 2 месяца.

  • Аликанте

    Аликанте
    2 часа назад

    всё это итог правления ЕР-всё построено на купи-перепродай

  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    а помните выражение: Да они нас шапками закидают)))))), воевать не надо...... или шапка или голодом...

  • Itali2003

    Itali2003
    2 часа назад

    Страна Барыг , другой работы нет , что поделать

  • Премио

    Премио
    1 час назад

    Пояснение: Oldlord Слыш училка Букварь купи не одной ошибки в тексте! А запятые в комментариях допустимо не ставить! Это так для тупорылых

  • Аликанте

    Аликанте
    1 час назад

    Премио +++++++++++

  • ЕслиДобрыйТы

    ЕслиДобрыйТы
    1 час назад

    Какой россейский бизнес еще, спекуляции разного рода и сфера обслуживания? Ну такой бизнес хотели видеть и прорывались к нему все 30 лет воровское буржуазное правительство, цель достигнута, они отработали на 5-ку!

  • Zolotko_2210

    Zolotko_2210
    1 час назад

    Премио, НИ одной ошибки)))), а так же НИ огурцов, НИ трусов ...

  • Zolotko_2210

    Zolotko_2210
    1 час назад

    Премио, НИ одной ошибки)))), а так же НИ огурцов, НИ трусов ...

  • Allgemeine

    Allgemeine
    1 час назад

    ПремиоПояснение: Oldlord Слыш училка Букварь купи не одной ошибки в тексте!


    Научись сначала правильно пользоваться букварем, невежда. И учебником русского языка за 1 класс. Умудрился в одном предложении пяток ошибок сделать.

    ПремиоА запятые в комментариях допустимо не ставить! Это так для тупорылых


    Самовнушение!? Если тупорылые не умеют в запятые, то пусть не считают это нормой.

  • Премио

    Премио
    1 час назад

    Russian you are really stupid and it justifies you! In what other language do you write this? What Not Cucumbers No cucumbers you still do not have your own!

  • Allgemeine

    Allgemeine
    1 час назад

    Интересно, каким онлайн-переводчиком ты пользовалось, чудило?

  • oenesterov

    oenesterov
    1 час назад

    Премио

    Russian you are really stupid and it justifies you! In what other language do you write this? What Not Cucumbers No cucumbers you still do not have your own!



    ах-ха-ха-ха-ха... тупорылый хохол, пиши лучше на мове, ни на русском, ни на английском ты можеь

  • Премио

    Премио
    43 минуты назад

    ЧЕ ЧМОШНИК УМНЫЙ РУКИ ДРОЖАТ БУКВЫ ПРОПУСКАЕШЬ?)))))) В русском языке можно написать как НЕ огурцов так и НИ огурцов! Тупорылые вы свой язык выучите умники блять

  • oenesterov

    oenesterov
    41 минута назад

    Премио

    ЧЕ ЧМОШНИК УМНЫЙ РУКИ ДРОЖАТ БУКВЫ ПРОПУСКАЕШЬ?)))))) В русском языке можно написать как НЕ огурцов так и НИ огурцов! Тупорылые вы свой язык выучите умники блять



    хохохохохохоЛ… это судьба...

  • Allgemeine

    Allgemeine
    32 минуты назад

    ПремиоЧЕ ЧМОШНИК УМНЫЙ РУКИ ДРОЖАТ БУКВЫ ПРОПУСКАЕШЬ?)))))) В русском языке можно написать как НЕ огурцов так и НИ огурцов! Тупорылые вы свой язык выучите умники блять


    Какой миленький хохлопуз. Сахарок хочешь? Или кусочек сала? Могу и за ушком почесать, или ты там к пинкам сапогов более приспособлен, ась?

  • ЛайКа

    ЛайКа
    19 минут назад

    Премио

    Пояснение: Oldlord Слыш училка Букварь купи не одной ошибки в тексте! А запятые в комментариях допустимо не ставить! Это так для тупорылых



    Ну да, уровень букваря)) Дальше не осилило)



    Аликанте

    Премио +++++++++++



    Догадываюсь кто этих двоих покусал

  • Oldlord

    Oldlord
    11 минут назад

    ЛайКа

    Премио

    Пояснение: Oldlord Слыш училка Букварь купи не одной ошибки в тексте! А запятые в комментариях допустимо не ставить! Это так для тупорылых



    Ну да, уровень букваря)) Дальше не осилило)



    Аликанте

    Премио +++++++++++



    Догадываюсь кто этих двоих покусал





  • амурская алена

    амурская алена
    7 минут назад

    Ругань на пустом месте,наше правительство правильно сделало,что закрыло границу с Китаем,а то представить даже страшно,чтобы было,если не закрыло,можно же потерпеть немного,денег не будет,зато живы будем.

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