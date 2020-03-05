В Приамурье первая семья подала заявление на маткапитал после рождения первенца

В амурское отделение Пенсионного фонда поступило первое заявление о выдаче сертификата на маткапитал по случаю рождения первенца. 4 марта в ПФР обратились молодые родители областного центра.

Долгожданный первый ребенок, сын Юрий, появился в благовещенской семье Елены и Виталия Лариных 23 февраля. Полученные средства они планируют направить на погашение ипотечного кредита.

Как сообщалось ранее, закон о расширении программы материнского капитала определил новую категорию лиц, которые имеют право на выплату — это семьи, в которых с 1 января 2020 года родился (усыновлен) первенец. Сумма выплаты на первого ребенка составляет 466 617 рублей. При этом, если в семье появится второй ребенок, то родители получают доплату в 150 тысяч рублей. Таким образом, общая сумма выплаты для семей с двумя детьми составит 616 617 рублей.

Для семей, в которых первый ребенок появился до 2020 года, также предусмотрены новые правила выплат. За рождение или усыновление второго ребенка такие семьи получат маткапитал в размере 616 617 рублей.

Со следующего года сроки принятия решений о выдаче сертификата на материнский капитал сократятся с 15 до 5 рабочих дней, а период рассмотрения заявления с 30 до 10 рабочих дней. Эти нормы вступят в силу с 1 января 2021 года, но в Амурской области получить сертификат и распорядиться средствами уже можно быстрее. Решения по заявлениям принимаются сразу, как только приходят ответы от профильных ведомств.

С 15 апреля 2020 года можно будет получить государственный сертификат в упрощенном режиме. Для этого необязательно будет писать заявление, поскольку территориальные органы ПФР будут получать данные о родившихся детях от организаций-партнеров и сведений, поступивших из ЕГР ЗАГС, и выносить решение о праве на получение капитала. Мама же будет получать уведомление о том, что ей оформлен сертификат.

Средствами материнского капитала можно распорядиться по пяти направлениям: улучшение жилищных условий, оплата образовательных услуг для детей, формирование будущей пенсии мамы, оплата товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, получение ежемесячной выплаты нуждающимися семьями, в которых второй ребенок рожден (усыновлен) после 1 января 2018 года.

Программа федерального материнского капитала продлена до 2026 года, то есть необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2026 года. При этом, как и раньше, само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены, сообщает амурское отделение Пенсионного фонда.