Закрутившая роман с 20-летним пасынком блогерша не считает себя виноватой

Марина 13 лет прожила в браке со своим мужем Алексеем. Пара усыновила пятерых детей, обзавелась большим домом. Все, кто наблюдал за семьей, считали ее образцовой. Но вдруг подписчики Марины узнали о том, что женщина вступила в отношения с 20-летним пасынком Вовой.

Блогерша вместе с бывшим мужем и пасынком стала гостьей шоу «Прямой эфир», для которого её экс-супруг рассказал, как узнал шокирующую правду. По словам мужчины, Марина могла у него на глазах приобнимать Вову и нежно касаться. Дошло до того, что они даже не стеснялись заниматься сексом, когда Алексей был дома.

«Однажды ночью я не мог уснуть, прислушался и всё понял: Марина изменяет мне с Вовой, занимается сексом. <...> А после она пришла и как ни в чём не бывало легла со мной рядом. Я ей ничего не сказал в эту ночь», – цитирует Life бывшего супруга Марины.

Алексей был шокирован и не знал, что ему дальше делать. Спустя неделю мужчина рассказал жене о том, что знает об обмане. А Марина ему ответила, что на самом деле давно его разлюбила. По словам женщины, они с мужем никогда не были близки, не проводили время вместе. Единственным развлечением для располневшей в браке многодетной мамы стала еда, и от такой жизни ей хотелось «сдохнуть». При этом отец Вовы считает, что блогерша совратила сына, как некогда его самого — мужчина начал встречаться с Балмашевой, когда у него была другая семья.

«Зачем она так поступила? Если меня не любила — собралась бы и ушла. Думаю, что Марина его [Вову] совратила. <...> В наших отношениях она тоже первая начала проявлять знаки внимания. <...> Я любил её всё это время, хорошо к ней относился, уважал, поддерживал, ни на кого не смотрел. Если бы это был не мой сын, возможно, я бы боролся за неё. Но после этого уже всё», – рассказал муж.

После скандала Марину лишили опеки над детьми, а от Вовы отвернулась вся семья. Но влюблённые не обращают внимания на хейт, а Балмашева и вовсе называет рассказ мужа выдумкой. Сейчас блогерша хочет родить молодому бойфренду дочку, хотя и не исключает, что парень в будущем может её бросить.

«Он всегда заставляет меня чувствовать себя девочкой, несмотря на разницу в возрасте, несмотря на его вроде бы бесшабашный вид. То есть ты не лошадь, ты не женщина, ты не баба русская, которая должна всё делать, а девочка. <...> Есть два варианта: он через несколько лет встречает девушку, влюбляется и уходит либо остаётся со мной насовсем. Я думаю, из него вырастет классный мужик и муж», – констатировала блогер.