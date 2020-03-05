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сегодня, 10:38 14

Священник поставил под сомнение необходимость школьного образования для девочек

Священник поставил под сомнение необходимость школьного образования для девочек
Фото: zen.yandex.by

Школы не прививают девочкам необходимые навыки, считает глава патриаршей комиссии по делам семьи, протоиерей РПЦ Дмитрий Смирнов. По его мнению, помогать родителям с детьми должны именно девочки, а не старшие родственники. А в школе, по его словам, учатся «зависти, обзыванию, скверным словам, хамству учителям».

Отвечая на вопрос о воспитании детей в эфире радиостанции «Радонеж», священнослужитель рассказал о женщине, которая не стала отдавать дочь в школу, чтобы та помогала ей с новорожденным ребенком. «Это же важнее: семилеточку научить обходиться с ребенком, а не читать и писать, что она уже и умеет. Чего там, в этой школе, делать? Учиться зависти, обзыванию, скверным словам, хамству учителям? Чему? А так она будет уже готовая мама. Все будет уметь», – заявил он.

Также протоиерей посоветовал способ воспитания непослушных детей: «Я бы сразу все выключил: стирку, уборку в ее комнате, кормление. Вот она открывает холодильник – а там ничего. А что там может быть, если ты туда ничего не положил?». При этом девочки, которым исполнилось 14 лет, могут начать зарабатывать на еду и «на квартплату в объеме занимаемого места в квартире», добавил священнослужитель.

В защиту священника выступила глава Национального родительского комитета Ирина Волынец. Она сказала, что слова протоиерея РПЦ Дмитрия Смирнова об образовании для девочек не следует понимать буквально, пишет РИА Новости. По мнению Волынец, Смирнов хотел напомнить, что «главная миссия женщины заключается в том, чтобы состояться как жена и мама».

«Резкими словами о ненадобности школы для девочек Дмитрий Смирнов выражает тревогу, что женщины у нас увлечены карьерой. Но часто к тому моменту, когда женщина станет на ноги, станет независимой и самостоятельной, заканчивается ее детородный возраст», – считает она.

В Московском патриархате, комментируя слова протоиерея о детях и школе, призвали журналистов «не хайповать» и не вырывать слова из контекста. По словам главы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды, с какими-то акцентами и в этом выступлении можно спорить, но из него никак не следует, что протоиерей Смирнов призвал не отдавать девочек в школу. Легойда заявил, что священник рассуждает о преимуществе семейного образования по сравнению со школьным и высказывает аргументы, что оно, в частности, позволит девочке стать хорошей матерью.

Как сообщало Амур.инфо, недавно тот же протоиерей Дмитрий Смирнов сравнил гражданских жен с «бесплатными проститутками». «У нас женщины сами не понимают, что такое брак. Неохота сказать, что "я бесплатная проститутка", поэтому говорят: у меня гражданский брак. Здрасьте! Да нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги – и всё, а так тебя никто за жену не считает», – сказал он на встрече с участниками православного сообщества OrthodoxBRO.

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#дети #религия #школа

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Комментарии
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  • Аликанте

    Аликанте
    1 час назад

    да вообще надо все школы закрыть и ходить всем в церковь

  • full

    full
    1 час назад

    А это же то чудо, которое увидело бесплатных проституток? Придурок конкретный. Таких в дупку сажать и рот скотчем заклеивать.

  • ямщик

    ямщик
    1 час назад

    Ну, а что от мракобесов ожидать?

  • Noir

    Noir
    59 минут назад



    Чего там, в этой школе, делать? Учиться зависти, обзыванию, скверным словам, хамству учителям?



    Ну так если систему образования довели до такого положения, это вопросы к министрам и непосредственно к президенту.

  • ёж птица гордая

    ёж птица гордая
    58 минут назад

    А женщина что инкубатор...зачем ей мозги и карьера. Сейчас такие мужики что только на себя приходится надеяться, интересно... а если женщина в школу не ходила образование не получила, выполнила свою детородную функцию, а мужик ее бросил, тогда на что ей жить и чем заниматься? кто ее обеспечит с ребенком? церковь?

  • Брюзга_недели

    Брюзга_недели
    54 минуты назад

    Проклял кто-то батюшку. Как ни выступит, все время какой-то пердимонокль получается. Вроде хорошего хотел, а получилось как всегда

  • Рив Норин

    Рив Норин
    49 минут назад

    Раз пошла такая пьянка, то предлагаю слова протоиерея внести в Конституцию.

  • ay

    ay
    33 минуты назад

    Возникает вопрос: а у девочек возникло желание поставить под сомнение целесообразность существования церквей или хоть бы таких смешных клаусов, как этот протоерей?

  • Local

    Local
    22 минуты назад

    Блин. Старые маразматики, всю жизнь прожившие на пожертвования верующих, и ни разу не забившие собственными руками ни единого гвоздя будут мне указывать место моей дочери в обществе?

    Ты свою роди, седобородый. А потом уже каркай.

  • Noir

    Noir
    16 минут назад

    Рив Норин

    Раз пошла такая пьянка, то предлагаю слова протоиерея внести в Конституцию.



    По сути их туда уже внесли во фразе "Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность развития Российского государства", в раньше женского образования практически не было. Вот церковь потихоньку напоминает что история развивается по спирали.

  • Кот в сапогах

    Кот в сапогах
    7 минут назад

    Какой бред он несет. И вообще к высказываниям отдельных представителей церкви -в последнее время очень много вопросов.

  • NK

    NK
    4 минуты назад

    Уж лучше про "лямочка лопатку натёрла" записать в Конституцию. В этом больше человеколюбия, на мой взгляд.

  • Oldlord

    Oldlord
    2 минуты назад

    Чоонитамкуряттакоезабористое? О_О

    Каждый месяц новый перл высер!

  • ВиталийН

    ВиталийН
    2 минуты назад

    Есть условия необходимые и достаточные. Если сравнивать педагогические категории "образование", "развитие" и "становление", то первые две являются факультативными. Только становление является одновременно и необходимым, и достаточным для проживания жизни конкретным индивидуумом. Термин "индивидуум" отсутствует в категориальном аппарате педагогики, и взят мною из психологии.

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