Священник поставил под сомнение необходимость школьного образования для девочек

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Школы не прививают девочкам необходимые навыки, считает глава патриаршей комиссии по делам семьи, протоиерей РПЦ Дмитрий Смирнов. По его мнению, помогать родителям с детьми должны именно девочки, а не старшие родственники. А в школе, по его словам, учатся «зависти, обзыванию, скверным словам, хамству учителям».

Отвечая на вопрос о воспитании детей в эфире радиостанции «Радонеж», священнослужитель рассказал о женщине, которая не стала отдавать дочь в школу, чтобы та помогала ей с новорожденным ребенком. «Это же важнее: семилеточку научить обходиться с ребенком, а не читать и писать, что она уже и умеет. Чего там, в этой школе, делать? Учиться зависти, обзыванию, скверным словам, хамству учителям? Чему? А так она будет уже готовая мама. Все будет уметь», – заявил он.

Также протоиерей посоветовал способ воспитания непослушных детей: «Я бы сразу все выключил: стирку, уборку в ее комнате, кормление. Вот она открывает холодильник – а там ничего. А что там может быть, если ты туда ничего не положил?». При этом девочки, которым исполнилось 14 лет, могут начать зарабатывать на еду и «на квартплату в объеме занимаемого места в квартире», добавил священнослужитель.

В защиту священника выступила глава Национального родительского комитета Ирина Волынец. Она сказала, что слова протоиерея РПЦ Дмитрия Смирнова об образовании для девочек не следует понимать буквально, пишет РИА Новости. По мнению Волынец, Смирнов хотел напомнить, что «главная миссия женщины заключается в том, чтобы состояться как жена и мама».

«Резкими словами о ненадобности школы для девочек Дмитрий Смирнов выражает тревогу, что женщины у нас увлечены карьерой. Но часто к тому моменту, когда женщина станет на ноги, станет независимой и самостоятельной, заканчивается ее детородный возраст», – считает она.

В Московском патриархате, комментируя слова протоиерея о детях и школе, призвали журналистов «не хайповать» и не вырывать слова из контекста. По словам главы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды, с какими-то акцентами и в этом выступлении можно спорить, но из него никак не следует, что протоиерей Смирнов призвал не отдавать девочек в школу. Легойда заявил, что священник рассуждает о преимуществе семейного образования по сравнению со школьным и высказывает аргументы, что оно, в частности, позволит девочке стать хорошей матерью.

Как сообщало Амур.инфо, недавно тот же протоиерей Дмитрий Смирнов сравнил гражданских жен с «бесплатными проститутками». «У нас женщины сами не понимают, что такое брак. Неохота сказать, что "я бесплатная проститутка", поэтому говорят: у меня гражданский брак. Здрасьте! Да нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги – и всё, а так тебя никто за жену не считает», – сказал он на встрече с участниками православного сообщества OrthodoxBRO.