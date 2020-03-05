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В Благовещенске женщина выкинула письма в мусор (видео)

В Благовещенске женщина выкинула письма в мусор (видео)

Обновлено: 11:49

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратился сотрудник одной из компаний, чей офис находится в Благовещенске на улице Театральной. Амурчанин рассказал о возмутившем его случае: женщина выкинула письма в урну для мусора.

Инцидент произошел накануне, 4 марта, он попал на видео.

«Их было двое. Одна – почтальон – заходила к нам в офис, приносила корреспонденцию, а вторая – не знаю, кто. Может быть, ее знакомая или коллега. Эта женщина подошла к урне и выкинула пачку писем. Мы эти письма забрали», – рассказал сотрудник компании.

Спасенных из урны писем оказалось пять. «Из них одно адресовано на наш адрес, все остальные – на соседний дом. Одно с Краснодара пришло, два с Сахалина, одно с Екатеринбурга, одно – Благовещенск. Люди отправляли, надеялись, а у нас вот так тут доставка работает», – отмечает собеседник.

В пресс-службе УФПС Амурской области агентству сказали, что по данному факту проводится служебное расследование. «По итогам проверки к виновным лицам будут применены меры дисциплинарной ответственности. Корреспонденция оперативно собрана и будет лично доставлена адресатам до 6 марта. В свою очередь, чтобы исключить подобные внештатные ситуации, УФПС Амурской области провел дополнительные инструктажи с работниками, в том числе на этапе прохождения ими испытательного срока», – сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что по любым вопросам, связанным с обслуживанием и оказанием услуг, необходимо обращаться в службу клиентской поддержки Почты России по бесплатному телефону 8-800-1-000-000, а также с помощью мобильного приложения Почты России или на сайте компании. Служба клиентской поддержки Почты России работает круглосуточно и без выходных.

Ранее сообщалось, что депутат Законодательного собрания Амурской области Ирина Киевская предложила отказаться от Почты России.

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#происшествия

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Комментарии
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  • РУССИЧ

    РУССИЧ
    1 час назад

    А что не пишут,что это за письма? И разносить их могут не почтальены Почта России,а курьеры. И на камере лицо закрыто,никакой сумки, и пошла назад? Может всё это заказ против почты? Как то всё подозрительно. Что А.И. не могли ваши корреспонденты поподробней всё выяснить,прежде чем выкладывать информацию?

  • Бомж_ик

    Бомж_ик
    1 час назад

    Так вот почтальоны и извещения о посылках выбрасывают. Мелкие пакеты с мелкими деталями себе карманят.

  • DimonS

    DimonS
    57 минут назад

    Я тоже в мусорку всякий спам выкидываю, никогда не читаю. И ЧТО??

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