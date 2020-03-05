Центр «Доброта» переезжает в центр Благовещенска

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Комплексный центр «Доброта» в Благовещенске планирует переезд в центральную часть города. Он разместится в большом трехэтажном здании на улице Политехнической, между Горького – Амурской. Уже в текущем году в нем начнется ремонт.

«Здание кирпичное, основательное, теплое, 1974 года постройки, – рассказывает директор Благовещенского КЦСОН Оксана Подкорытова. – Раньше в нём располагался учебно-производственный корпус Амурского строительного колледжа. Теперь разместиться здесь планируем мы». С руководителем соцучреждения на объекте побывала министр социальной защиты населения Амурской области Наталья Киселёва.

Ремонт запланирован на 2020 год. Сейчас готовится проектно-сметная документация. Капитальный ремонт основного здания, площадь которого составляет 3 420 квадратных метров, отдельно стоящих гаражей, благоустройство территории (спортивного поля, зоны отдыха, парковки), включая освещение, – потребует значительных средств.

На новом месте планируют разместить централизованную бухгалтерию министерства соцзащиты области: ресурсный центр, где будет налажено межведомственное взаимодействие с Пенсионным фондом РФ, медицинскими и социально-страховыми организациями. Запланированы также большой актовый и конференц-залы, два адаптивных спортзала, а на спортивном стадионе (с волейбольной, мини-футбольной и баскетбольной площадками, беговой дорожкой) под открытым небом будут проводиться спартакиады, в том числе и областного значения. Откроется комната «Мать и дитя»; отделение дневного пребывания граждан расширят до трех отдельных помещений и места для приема пищи.

«В плане транспортной доступности это здание сильно выигрывает в сравнении с нынешним. Рядом две остановки общественного транспорта – со стороны улицы Горького и со стороны Амурской. Можно будет без проблем добраться из любой точки города. Рядом – школа, детские сады, жилые дома – все потенциальные получатели наших услуг», – говорит директор центра.

Первым делом предстоит отремонтировать крышу, заменить ветхие деревянные окна и разбитую сантехнику, установить подъемник для маломобильных граждан. Несущие стены сохранят, крупных перепланировок не предполагается.

«От помещения на улице Рабочей, 95, мы пока тоже не отказываемся, – прокомментировала министр социальной защиты населения области. – У нас много проектов, которые мы планируем к реализации с нашими социальными партнерами, в частности, общественными организациями родителей детей-инвалидов».

Укрепление материально-технической базы Благовещенского КЦСОН проводится в целях обеспечения должного качества социального обслуживания горожан, соответственно, будет совершенствоваться деятельность организации, развиваться мобильные формы предоставления социальных услуг, обеспечиваться безопасные и комфортные условия для граждан, сообщает минсоцзащиты Амурской области в Инстаграме.