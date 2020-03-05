Амурчанина могут лишить свободы за хранение больше 300 боеприпасов (фото)

Сотрудники тындинской транспортной полиции изъяли свыше 300 боеприпасов у жителя Амурской области. О факте незаконного хранения оружия и патронов правоохранителям стало известно при расследовании уголовного дела.

В результате проведенного обыска по месту жительства подозреваемого, оперуполномоченными уголовного розыска обнаружено и изъято: охотничье гладкоствольное ружье ИЖ-17 и более 300 патронов для охотничьего и боевого нарезного огнестрельного оружия.

Стражам правопорядка мужчина признался, что нашел боеприпасы в лесу за городом и решил оставить их у себя. Об ответственности за незаконное хранение огнестрельного оружия ему было хорошо известно.

Отделением дознания Тындинского ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет.

В отношении амурчанина избрана мера процессуального принуждения – обязательство о явке.