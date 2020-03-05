Благовещенцы могут установить общедомовые приборы учета в рамках капремонта домов

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Оборудовать многоквартирные дома общедомовыми приборами учета можно в счет будущей уплаты взносов за капитальный ремонт. Эту возможность обсудили в администрации на совещании с руководителями управляющих компаний под руководством заместителя мэра Благовещенска Игоря Черного.

По информации городского управления ЖКХ, в настоящее время 75 % многоквартирных жилых домов в Благовещенске оборудованы общедомовыми приборами учета, но в основном это устройства по учету электроэнергии, установка которых не связана с большими затратами. Общедомовых приборов по учету расходования воды и тепловой энергии установлено немного. Участникам совещания напомнили, что обязанность по установке таких устройств с июля 2015 года лежит на ресурсоснабжающих организациях. После проведения работ компании возмещают свои расходы за счет собственников жилья.

«Не стоит ждать, когда ресурсоснабжающая организация придет и установит приборы учета. Исходя из общероссийской практики, в этом случае цена будет выше среднерыночной раза в два. Потому что законодатель не ограничивает ресурсоснабжающую организацию в выборе подрядной организации и оборудования», – отметил председатель Общественного совета при министерстве ЖКХ Амурской области Павел Антошин.

Чтобы поставить общедомовой прибор учета в рамках программы капитального ремонта домов, собственники должны провести собрание и принять соответствующее решение.

«Собственники, принимая решение об установке общедомового прибора учета, собирают деньги, проводят работы, сдают документы, а фонд зачитывает произведенные расходы в счет будущей уплаты взносов. Хотелось бы отметить, что управляющим компаниям, когда они будут инициировать такие собрания, нужно понимать, в каком состоянии инженерные системы дома», – сообщила Наталия Мизинина, первый заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области. Если сети находятся в неудовлетворительном состоянии, собственникам советуют рассмотреть целесообразность совмещения ремонта коммуникаций с установкой прибора учета.

Жильцы четырех домов в Благовещенске уже воспользовались такой возможностью. На совещании руководителям управляющих компаний рекомендовали в плановом порядке провести разъяснительную работу с советами домов и рассказать жителям, как установить оборудование в рамках программы регионального Фонда капремонта, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Если собственники согласны и готовы к сбору средств на установку общедомовых приборов учета, мы рассматриваем этот вариант. Если управляющая компания готова понести расходы, это тоже хорошо. Но если мы понимаем, что дом не готов нести расходы, то этот проект не реализуется. Наша задача донести до жителей Благовещенска, что такая возможность у них есть», – резюмировал начальник городского управления ЖКХ Сергей Казанцев.