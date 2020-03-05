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сегодня, 09:16 2

Авто хотят оснастить приборами, сообщающими о нарушении ПДД: обзор прессы

Авто хотят оснастить приборами, сообщающими о нарушении ПДД: обзор прессы
Фото: pixabay.com

Матвиенко призвала сократить рекламу вредных продуктов; в мире исчезают пляжи; в обществе глухих украли миллионы. Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Очень интересно

В «Амурской правде» с интересом прочитал заметки Натальи Фадеевой о том, как она поучаствовала в эксперименте – сдаче ЕГЭ по истории. Узнаете, что подсмотреть у соседа не получится, тем более что сосед сам не знает, как правильно. Но пронести шпаргалку можно, если проявить смекалку. После экзамена автор публикации сделала выводы, к которым необходимо прислушаться даже тем, кто на экзамен и не собирается. Самый главный – надо изучать историю. Жаль, правда, отмечу от себя, что ее постоянно переписывают.

Вам статья

Кстати, о переписывании. В «Аргументах неделi» прочтите интервью с одним из авторов пока еще действующей Конституции Сергеем Шахраем. Говорит, что все погружаются в текст многочисленных поправок и не видят, что главное – в решении вопроса о транзите власти. Ну, видеть-то мы видим… Еще в очередной раз рассказывается об убийстве Листьева, еще в очередной раз рассказывается о том, как поживает Дмитрий Медведев (можно не читать, а посмотреть на фото: видно – хорошо поживает). Еще о том, что наши сладости стали очень популярны за рубежом.

И, прочитав все это, я опять вернулся к интервью по поводу Конституции, все не дает покоя мысль, почему голосование назначили на среду, а не на пятницу… Всё торопятся.

Напишут же такое

В «Российской газете» рассказывается о том, что отечественные автомобили собираются оснастить прибором, который будет предупреждать водителя о проезде на красный свет. Ты проехал – он заверещал. Если все с таким прибором получится, то в дальнейшем подумают о приборах, фиксирующих сбитых пешеходов (в том числе, куриц и собак). Какие авто отнести к конкретно отечественным, не совсем ясно, но фраза «автомобили, производимые в России» заставляет думать о том, что не только «жигули». Интересно, сколько затребуют за новую услугу? А то, что затребуют, не вызывает сомнений.

Кстати, проект нового ГОСТа сейчас разрабатывают в Росстандарте, предусматривает наличие таких систем. И возможно, он вступит в силу уже в октябре текущего года.

Также в номере

Из других материалов узнаете, что к концу этого столетия, половина пляжей мира исчезнет. То есть, Мировой океан наступает со страшной силой. В первых рядах стоят Австралия и Канада, но есть в списке и Россия. Так что, пока еще есть возможность, отметьтесь в Крыму. Причина повышения уровня океана – известна: деятельность человека. То есть человечество – самоубийца. После такого вывода становится не по себе, глаза сами ищут что-нибудь более оптимистичное, но дальше попадались статьи о коронавирусе, о ситуации в Сирии, о том, что в обществе глухих украли миллионы, о том, что внесены новые поправки в Конституцию… Нет-нет, то что внесены – это хорошо, плохо, что их не было раньше.

На посошок

О чем еще интересном можно прочесть в главной газете страны? О том, что глава Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала сократить рекламу вредных продуктов. Не знаю, как вам, а мне не совсем ясно, почему только сократить, а не запретить. Это одно. Второе: глава Совфеда могла свое предложение оформить и в качестве поправки в новую Конституцию страны. Ну, согласитесь, если про бога туда запишут, то почему не записать про чипсы и колбасу?! Мне кажется, еще есть время подумать на эту тему.

А еще вот что интересно, если бога в основной закон страны внесут, то поставят ли эту Конституцию наравне с Библией? И прежде чем меня сочтут еретиком, завершу обзор.

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#СМИ #транспорт

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Комментарии
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  • CherrySweet

    CherrySweet
    1 час назад

    1) Ну, мироторговское говно вряд ли кто сократит на эфире.

    2) весело будет в авто некоторых, кто не включает поворотники, например)) предлагаю оснастить этими системами ВСЕ авто: не включил олень поворотник - получу в ухо Витаса, экономишь лампочки в фарах - слушай Бузову)

  • Премио

    Премио
    1 час назад

    Очередные поборы нашего государства с Авто владельцев! Кнопку СОС уже внедряли потом звонишь а тебе говорят что твое авто не красного цвета а синего и стоит не у дома твоего где ты в ней сидишь а в другой точке чуть ли не другого города ))))))))))) Хорошо хоть в России еще а не за рубежом))

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