Белогорцы вместе с голосованием за поправки в Конституцию поучаствуют в городском опросе

Глава Белогорска Станислав Мелюков в Инстаграме сообщил, что 22 апреля в городе будет проводиться не только голосование за поправки в Конституцию РФ, но и городской опрос. Он предложил пользователям обозначить вопросы, которые можно будет включить в опрос.

«Наверное, уже все знаете, что на 22 апреля назначено общероссийское голосование по поправкам в Конституцию, с инициативой которых в ходе своего послания 15 января выступил президент Владимир Путин. Не вдаваясь в обсуждение безусловной важности этого события, хочу заметить, что это хорошая возможность снова узнать мнение белогорцев в решении городских вопросов. Они всегда есть, но некоторые требуют городского обсуждения. Для Белогорска народное голосование уже привычная процедура, мы его проводили 4 раза с 2012 года. Поэтому принял решение – 22 апреля вместе с голосованием за поправки в Конституцию проведем городской опрос. Прошу вас в комментариях предложить свой вариант вопроса, на который нужно получить ответ всех жителей. Чтобы мы потом начали его реализовывать», – сообщил Станислав Мелюков.

По его словам, затраты на проведение городского опроса будут небольшими, около 50 тысяч рублей. Деньги пойдут только на печать опросных листов. Вопросы и их количество будут утверждаться городским советом народных депутатов ориентировочно 19 марта.

Мелюков отметил, что лично он хотел бы получить ответ на вопрос «Надо или нет запретить школьникам использование мобильных устройств в школах во время занятий?».

Один из пользователей предложил вопрос: «Необходимо ли запретить парковку автомобилей ближе 10 метров от многоквартирных домов?». Также комментаторы написали, что их волнует проблема большого количества бродячих собак в Белогорске.