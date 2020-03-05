ТОР «Белогорск» вновь показал экономическую эффективность

Показатели эффективности ТОР «Белогорск» обсудили на заседании наблюдательных советов территорий опережающего развития под председательством губернатора Амурской области. Отмечено, что экономический эффект от деятельности территории с льготными налоговыми условиями, созданной в Белогорске в 2015 году, значительно превышает бюджетные вливания на ее развитие.

«Согласно мониторингу фактический совокупный объем частных инвестиций резидентов ТОР “Белогорск” составляет более 4,9 миллиарда рублей, – рассказала начальник отдела экономического развития и инвестиций администрации Белогорска Ольга Петровская. – Это почти в четыре раза превышает планируемый объем частных инвестиций при принятии решения о создании ТОР “Белогорск”». Данные об эффективности ТОР озвучены директором управляющей компании «Амурская» Алексеем Логиновым. Организация осуществляет функции управления территориями опережающего развития в регионе.

Специалисты отмечают, что четырехкратное увеличение инвестиций связано с введением в эксплуатацию первой очереди производства якорного резидента МЭЗ «Амурский». Фактический объем бюджетных средств на инфраструктуру на 100 миллионов рублей меньше планируемых. Объем поступивших от резидентов ТОР налоговых отчислений превышает объем предоставляемых льгот.

На заседании также отмечено, что проекты ТОР «Белогорск» в перспективе имеют превышение налоговых и таможенных поступлений над льготами, а также снижение фактических совокупных расходов бюджетов, за счет успешной работы и развития проектов якорного резидента. В настоящее время в ТОР «Белогорск» действуют 9 резидентов, информирует пресс-служба администрации Белогорска.