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Выбор читателей за 4 марта

Выбор читателей за 4 марта

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей среды, 4 марта.

Пациентов детской поликлиники № 1 Благовещенска переводят в другие медучреждения

Маленьких пациентов детской поликлиники № 1, расположенной в микрорайоне Благовещенска, переводят в другие медучреждения. С апреля часть детей будет посещать поликлинику № 3, часть – поликлинику № 4.

«Не дари мне это на 8 Марта»: амурчанки говорят о подарках

«Каждый год мы с друзьями ломаем голову над тем, что подарить своим женщинам на 8 Марта», – эти слова мог бы произносить Женя Лукашин, если бы Эльдар Рязанов снимал кино про весну. А ведь действительно, мало знать, чего хочет женщина, хорошо бы еще понимать, когда она этого хочет и всегда ли? Я решила помочь нашим мужчинам и провела опрос, в ходе которого милые дамы рассказали, какие подарки ждут от мужчин в свой день, а какие желательно не покупать ни при каких условиях, дабы сохранить хорошие отношения.

Вы готовы, парни? Читаем, мотаем на ус, и бегом за покупками!

Жительница Благовещенска рассказала, как ее пытались обмануть мошенники

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась жительница Благовещенска Екатерина, которая рассказала, что ее пытались обмануть мошенники. Злоумышленники стремились получить доступ к мобильному банку горожанки, но не преуспели в этом.

Еще два россиянина заразились коронавирусом

У двух россиян в ОАЭ выявили коронавирус. Заболевшие контактировали с итальянскими велогонщиками, которые были заражены вирусом.

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#Обзор #интернет #СМИ

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