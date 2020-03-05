Путепровод на Загородной закроют для проезда на час

В четверг, 5 марта, с 9 до 10 часов утра будет закрыт для проезда путепровод по улице Загородной. Это связано с проведением демонтажных работ.

Водителей просят выбирать альтернативные маршруты, сообщает пресс-служба мэрии. Путепровод начали ремонтировать 22 февраля. В настоящее время движение по дороге ограничено частично и только временами его перекрывают полностью. Но уже с 7 марта проезд закроют окончательно. Капитальный ремонт сооружения будут проводить до осени.

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Ольга Канюшкина