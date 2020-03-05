Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
5марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 08:04 0

Путепровод на Загородной закроют для проезда на час

Путепровод на Загородной закроют для проезда на час
Фото: amurobl.ru

В четверг, 5 марта, с 9 до 10 часов утра будет закрыт для проезда путепровод по улице Загородной. Это связано с проведением демонтажных работ.

Водителей просят выбирать альтернативные маршруты, сообщает пресс-служба мэрии.

Путепровод начали ремонтировать 22 февраля. В настоящее время движение по дороге ограничено частично и только временами его перекрывают полностью. Но уже с 7 марта проезд закроют окончательно. Капитальный ремонт сооружения будут проводить до осени.

Просмотров всего: 462

#строительство #транспорт

распечатать


Общество 2

Авто хотят оснастить приборами, сообщающими о нарушении ПДД: обзор прессы
Общество 1

В Свободном реконструируют и строят соцобъекты в рамках программы Минвостокразвития

Общество 6

Благовещенцев зовут обсудить благоустройство территории у кинотеатра «Харбин»
Общество 13

Улицу Промышленную в Благовещенске подготовили к закрытию путепровода на Загородной
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь