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Борцы, каратисты, боксеры и кикбоксеры посоревнуются в регболе в Благовещенске

Борцы, каратисты, боксеры и кикбоксеры посоревнуются в регболе в Благовещенске
Фото: pixabay.com

В субботу, 28 марта, в 10:00 в спортзале Благовещенского политехнического техникума пройдет городской турнир по регболу. Подобные соревнования в истории города организуют в пятый раз. Три турнира прошли в 90-х годах прошлого века, один состоялся в 2019 году.

Регбол – это командная игра с элементами борьбы, баскетбола и регби. В регбол играют на баскетбольном поле. Во время игры разрешается жесткая силовая борьба. В городском турнире поучаствуют 8 команд, они будут поделены на 2 подгруппы. В каждой игре – 2 тайма по 15 минут.

Участниками турнира станут несколько десятков человек – это борцы, каратисты, боксеры и кикбоксеры. В регбол сыграют, в том числе, известные амурские спортсмены: Владимир Удод – чемпион мира по вольной борьбе среди ветеранов, Аарон Галоян – мастер спорта международного класса, обладатель кубка мира по самбо, Манук Аджемян – неоднократный призер чемпионата России, победитель престижных международных турниров, мастер спорта России международного класса, Евгений Ганин – чемпион мира по тайскому боксу, Игорь Муштаков – чемпион мира среди ветеранов по самбо, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Узнать более подробную информацию можно по телефону 8-914-560-10-10.

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