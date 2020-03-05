Гороскоп 5 марта: Стрельцов ждет прибыль, а Раков успех на работе

Восход Солнца: 07:04

Заход Солнца: 18:18

Солнце в Рыбах.

Овен. Этот день обещает быть успешным: не будет никаких препятствий, неприятности обойдут Вас стороной, получится все, что вы наметите. Женщины-Овны смогут весьма эффективно проявить свои таланты и способности. Вероятны новые увлечения или легкий флирт. Однако звезды предупреждают: не проявляйте свои эмоции слишком бурно – завязавшийся роман может принести Вам много огорчений.

Телец. Наступает период, благоприятный для активности в сфере профессиональной деятельности, в результате чего многие Тельцы смогут поправить свое материальное положение или подняться по служебной лестнице. Широта взглядов, честность и прямота, ответственность и целеустремленность будут способствовать укреплению вашего влияния и авторитета на работе.

Близнецы. День неблагоприятный для путешествий, поездок, длительных и дальних прогулок. Если Вам не надо быть на работе, посидите дома и развлекайте себя какими-нибудь тихими домашними делами. Постарайтесь сохранять спокойствие. Не срывайтесь до крика, не копите обиду и раздражение.

Рак. Сегодня Вас ожидают приятные сюрпризы и неожиданное знакомство. Возможны изменения на работе, пусть это Вас не беспокоит, даже если на первый взгляд они покажутся обидными и непонятными. В профессиональной сфере Вам будет сопутствовать успех, но он будет казаться вам недостаточным. Рекомендуется возобновить работу над прерванным проектом – Вы можете получить от него выгоду.

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Лев. Критический день. Избегайте новых знакомств, скопления людей, темноты и не посещайте общественных мест. Велика опасность травмы, простуды, костных заболеваний. Мужчинам-Львам следует ограничить занятия спортом и соблюдать осторожность при работе с электроприборами и режущими инструментами. Приготовьтесь услышать неожиданную новость

Дева. Финансовое положение несколько улучшится. Возможны выигрыш, возвращение долга или выгодная покупка. Этот день обещает быть благоприятным во многих отношениях. Венера улыбается женщинам-Девам. Мужчинам-Девам предстоит командировка или деловая встреча, которая приведет к небольшим, но перспективным изменениям.

Весы. Благоприятный день для Весов, работающих в коммерческой сфере. Случайная встреча или новое знакомство может перерасти в серьезные отношения. Если Вы уже имеете спутника, то Вам придется сделать выбор. В противном случае Вы лишитесь покоя и уверенности в себе.

Скорпион. Сатанинский день. Вероятность финансовых потерь или неудач в сфере профессиональной деятельности очень велика. Астральный туман, иллюзии, обман. Напряженный и продолжительный труд, обдуманные решения, осторожность в высказываниях помогут Вам избежать ловушек. Деловые операции будут не очень сложными, но зато и не принесут никакой прибыли. Во второй половине дня необходимы ответственность, противостояние соблазнам и искушениям, воздержание, пост. Рекомендуется избегать мутной воды и темных помещений.

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Стрелец. Хороший день для занятий спортом, для общения. Вероятно, Вас ожидают перемены в материальном положении. Как показывают звезды, деятельность в совместном проекте принесет Стрельцам прибыль. Планеты Вам благоприятствуют, а потому позволят блеснуть талантами. Однако не следует заниматься рискованными предприятиями или пускаться в явные авантюры.

Козерог. Неблагоприятный день для мужчин-Козерогов. Жизненный, потенциал на низком уровне, что обусловит вероятные конфликты с начальством или партнерами. Возможны серьезные осложнения со здоровьем. Неожиданное известие или встреча с партнером заставит Женщин-Козерогов изменить намеченные планы. Контакты со Стрельцами или Овнами закончатся неблагоприятно.

Водолей. Ваш интеллектуальный уровень, творческий подъем, личное обаяние и желание поразить окружающих послужат успеху в делах и отношениях с любимым человеком. Вы можете воплотить в реальность самые необычные и сокровенные желания. День удачный для крупных покупок и приобретений.

Рыбы. Весь день Вы будете полны энергии и можете ощутить неоправданный оптимизм. Но это не сможет помочь Вам преодолеть недавние трудности. Вам будет сложно оценить ситуацию и совершить здравые поступки. Кроме того, многие из Вас почувствуют тайного недоброжелателя. Вы не должны давать волю своим чувствам и желаниям, чтобы не испортить успешный ход дела.

Астролог: Вальдемар Небоходцев