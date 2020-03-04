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сегодня, 18:25 9

Благовещенский комбинат «Тепличный» начал поставлять продукцию в магазины

Благовещенский комбинат «Тепличный» начал поставлять продукцию в магазины
Фото: pixabay.com

Со среды, 4 марта, комбинат «Тепличный» Благовещенска начал поставлять свою продукцию в магазины областного центра. Пока это два вида огурцов: «Святогор» и «Мева».

С конца января на предприятии был технологический перерыв. Все это время поставок не было.

«Мы начали поставки. Цена – 220 рублей на продукцию. Наш продукт соответствует качеству», – сообщил ИА «Амур.инфо» заместитель генерального директора по развитию «Тепличного» Денис Калинин.

На первоначальном этапе было отгружено около 3 тонн овощей.

Снабжать горожан томатами комбинат начнет приблизительно во второй декаде марта. Поставлять планируется 2-4 вида этих овощей.

В начале февраля Амур.инфо сообщало, что в Благовещенске заканчиваются запасы овощей и фруктов из Китая из-за временного закрытия границ и запрета на грузовые перевозки в связи с распространением коронавируса. Цены на овощи резко подскочили. Однако уже в начале марта Федеральная антимонопольная служба отметила снижение цен на продукты на Дальнем Востоке.

В феврале губернатор Амурской области Василий Орлов посещал комбинат «Тепличный» и обсуждал строительство второй очереди предприятия. По предварительным оценкам, она позволит увеличить объем производства вдвое.

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#сельское хозяйство #торговля

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Комментарии
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  • Аликанте

    Аликанте
    2 часа назад

    в магазинах огурцы можно купить по 150 рублей

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    1 час назад

    Границу с Китаем открыли?

  • Премио

    Премио
    51 минута назад

    А до этого они куда поставлялись в китай????

  • Local

    Local
    45 минут назад

    Верните советские и не вонючие потным китайцем огурцы. Плиз.

  • Myxira

    Myxira
    38 минут назад

    «Мы начали поставки. Цена – 220 рублей на продукцию. Наш продукт соответствует качеству» - кушайте, не обляпайтесь...

  • бабаяга

    бабаяга
    11 минут назад

    как то интересно что их технологический перерыв совпал с закрытием завоза из Китая

  • бабаяга

    бабаяга
    9 минут назад

    вообще интересно,что входит в состав продуктов из Тепличного? Чем кормят,поят эти растения. А то может они особо от Китайских то и не отличаются,а они нам тут про качество

  • Oldlord

    Oldlord
    9 минут назад

    бабаяга

    как то интересно что их технологический перерыв совпал с закрытием завоза из Китая



    Думаете, они знали? )))

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    7 минут назад

    огурец 98% воды и за это отпускная цена 220р, в декабре "мева" в магазинах стоила 160 - 170, 50 р-....сверху, ну ну попутного......

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