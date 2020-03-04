Благовещенский комбинат «Тепличный» начал поставлять продукцию в магазины

Со среды, 4 марта, комбинат «Тепличный» Благовещенска начал поставлять свою продукцию в магазины областного центра. Пока это два вида огурцов: «Святогор» и «Мева».

С конца января на предприятии был технологический перерыв. Все это время поставок не было.

«Мы начали поставки. Цена – 220 рублей на продукцию. Наш продукт соответствует качеству», – сообщил ИА «Амур.инфо» заместитель генерального директора по развитию «Тепличного» Денис Калинин.

На первоначальном этапе было отгружено около 3 тонн овощей.

Снабжать горожан томатами комбинат начнет приблизительно во второй декаде марта. Поставлять планируется 2-4 вида этих овощей.

В начале февраля Амур.инфо сообщало, что в Благовещенске заканчиваются запасы овощей и фруктов из Китая из-за временного закрытия границ и запрета на грузовые перевозки в связи с распространением коронавируса. Цены на овощи резко подскочили. Однако уже в начале марта Федеральная антимонопольная служба отметила снижение цен на продукты на Дальнем Востоке.

В феврале губернатор Амурской области Василий Орлов посещал комбинат «Тепличный» и обсуждал строительство второй очереди предприятия. По предварительным оценкам, она позволит увеличить объем производства вдвое.