Что скрывается за дверью агентства на ул. Калинина, 1?

Клиенты привыкли видеть специалистов в деловой одежде, с бейджами и документами в руках. Они показывают квартиры, говорят на умном профессиональном языке, сопровождают сделки с недвижимостью… Но кто они за пределами своей профессиональной жизни?

Большое красивое здание по ул. Калинина, 1. На первом этаже среди прочих вывесок – «Риэлтком». Открываем дверь и… За брендированной стойкой нас встречает милая девушка Вероника - дизайнер компании «Риэлтком». Именно она зачастую создает листовки, банеры, плакаты для «Гильдии риэлторов Приамурья». Многие компании города обращаются к ней как к профессиональному специалисту в своем деле. Она художник, фотограф, красавица и вообще очень творческий человек!

Проходим дальше и попадаем в отдел продаж. Здесь – самая большая часть коллектива компании. С утра до вечера в отделе раздаются звонки, ведутся телефонные переговоры, не смолкает клацанье по клавишам – агенты создают объявления о продажах, подыскивают для своих клиентов варианты в базе. Когда заканчивается официальный рабочий день в офисе, агенты продолжают свою работу за его пределами, – именно в это время большинство клиентов могут смотреть и показывать квартиры. Либо остаются в офисе, чтобы провести встречу с клиентами, подписать договор.

И если вы думаете, что с таким плотным графиком времени на увлечения у специалистов «Риэлтком» не остается, то тут вы тоже ошибаетесь! Есть мужчины, которые занимаются в спортивном клубе «Спарта». Напомним, агентство «Риэлтком» – официальный партнер «Спарты», а также детского футбольного клуба «Звездочка». Так что, кроме как в офисе, на стройках и во дворах/квартирах благовещенских домов, агентов этой компании вы можете встретить на спортивных соревнованиях.

Кроме спортивных игр любят сотрудники «Риэлтком» поиграть в игры интеллектуальные. У них своя команда – играют в «БрейнДо». Опыт в таких играх у некоторых риэлторов – по несколько лет! Неудивительно, что призовые места для них – не редкость.

Про агентов можно рассказывать много. Здесь и сотрудник, который может и квартиру продать, и выполнить функции системного администратора. И девушка, знающая все о ПП, вкуснейших и полезных рецептах и фитнесе. И агент, который во время летнего отпуска возит организованные группы в Китай…Риэлтор, которая владеет навыками парикмахерского искусства, здесь же вы найдете специалистов со знанием английского языка, людей, которые постоянно учатся и нарабатывают новые навыки, превращая это в хобби.

Но пройдем в юридический отдел, место где проходят абсолютно все сделки во главе с юристом Брагиным Андреем. Человека, который может сгладить все самые острые углы, в любой на первый взгляд неразрешимой ситуации. Провести сделку любой сложности, когда казалось бы уже ничего сделать невозможно. Андрей не только профессионал своего дела в сфере недвижимости, но и отличный компанейский человек, хорошо поет в караоке, умеет рассказать веселый анекдот.

Ну и во главе всей этой творческой и профессиональной команды – красивый молодой руководитель Анастасия Савчук. Человек, который успевает руководить агентством, путешествовать, вести активный здоровый образ жизни… А еще проводить очень важную непростую работу по развитию Системы сертификации в Амурской области. Анастасия Александровна – руководитель Территориального органа сертификации, член аттестационной комиссии. Поэтому она знает, как работают все сертифицированные компании города!

Не так давно в компании появилась еще одна интересная традиция. На дни рождения все сотрудники получают от руководителя в подарок плюшевого мишку. Этот талисман заряжен на удачу в любых сделках с недвижимостью.

Можно много еще рассказать о компании «Риэлтком». Этой публикацией мы открываем серию статей об агентствах недвижимости, состоящих в Гильдии риэлторов Приамурья. Обещаем раскрывать самые интересные факты из неофициальной и официальной жизни наших агентств!