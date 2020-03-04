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сегодня, 18:02 1

С 1 июля японские автомобили могут подорожать

С 1 июля японские автомобили могут подорожать

С 1 июля 2020 года изменятся правила выдачи СБКТС (свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства). Чтобы его получить, доставленный из Японии автомобиль сначала пройдет проверку в специальной лаборатории.

«Это немного затянет получение техсвидетельства, само свидетельство подорожает. Еще год назад такое нововведение казалось нереальным, потому что ни одной лаборатории не было. Сейчас во Владивостоке открываются как минимум 2 лаборатории, должно быть 5», – поясняет в программе «Простые вопросы» генеральный директор компании «Япония Транзит» Дмитрий Клатаевский. Компания «Япония Транзит» занимается доставкой автомобилей с аукционов в Японии.

По некоторым прогнозам, стоимость автомобилей увеличится на 5-6 тысяч рублей. «Это все будет зависеть от того, на какой склад придет машина: на каких-то складах лаборатория будет на территории склада, а в каких-то машину придется вывозить на эвакуаторе и назад ее привозить. То есть эвакуатор – это как минимум еще 6 тысяч рублей сверху», – рассуждает Дмитрий.

Сейчас, по словам Дмитрия, около 5 тысяч автомобилей приходит в порты Приморского края из Японии каждую неделю.

В этом году нововведения коснутся и электромобилей. С 20 марта в России отменяются таможенные пошлины на ввоз электрокаров. «Отмена пошлины на электрокар не значит, что вы вообще ничего не платите. Вы все равно платите акциз, НДС, какие-то определенные платежи есть, но вы можете экономить от 15 до 200 тысяч рублей, покупая электрокар. Получается, вы сохраняете свои деньги и не вредите экологии», – резюмирует Дмитрий Клатаевский.

Как привести хорошую машину из Японии, узнаете, посмотрев видео.

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#Простые вопросы #таможня #экономика

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Комментарии
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  • Vagus

    Vagus
    1 час назад

    Джинса...тюю

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