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сегодня, 17:53 3

Жителя Михайловского района осудили за убийство серпом

Жителя Михайловского района осудили за убийство серпом
Фото: pixabay.com

Житель села Калинино Михайловского района осужден за умышленное причинение вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Преступник использовал в качестве оружия сельхозинвентарь.

Михайловским районным судом установлено, что мужчина вступил в конфликт с другим местным жителем. В ходе разбирательств осужденный ударил оппонента по ноге металлическим складным серпом и причинил тяжкий вред здоровью. От полученных повреждений через непродолжительное время пострадавший скончался.

При вынесении приговора суд учел степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, в том числе явку с повинной, активное способствование раскрытию преступления, а также противоправное поведение потерпевшего.

Осужденный ближайшие 8 лет и 6 месяцев проведет в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил, сообщает прокуратура Амурской области.

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#происшествия #суды

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Комментарии
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  • paravis

    paravis
    2 часа назад

    Есть такая статья -за "убийство серпом"? Или его осудили за убийство, наказав серпом?

  • Oldlord

    Oldlord
    6 минут назад



    осудили за убийство серпом



    А чем надо было? О_О

  • V.M.

    V.M.
    46 секунд назад

    надо было добавить "по яйцам"?

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