Жителя Михайловского района осудили за убийство серпом

Житель села Калинино Михайловского района осужден за умышленное причинение вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Преступник использовал в качестве оружия сельхозинвентарь.

Михайловским районным судом установлено, что мужчина вступил в конфликт с другим местным жителем. В ходе разбирательств осужденный ударил оппонента по ноге металлическим складным серпом и причинил тяжкий вред здоровью. От полученных повреждений через непродолжительное время пострадавший скончался.

При вынесении приговора суд учел степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, в том числе явку с повинной, активное способствование раскрытию преступления, а также противоправное поведение потерпевшего.

Осужденный ближайшие 8 лет и 6 месяцев проведет в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил, сообщает прокуратура Амурской области.