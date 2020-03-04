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Василий Орлов ответит на вопросы амурчан в прямом эфире

Василий Орлов ответит на вопросы амурчан в прямом эфире
Фото: amurobl.ru

В субботу, 14 марта, на канале Россия-24 состоится прямой эфир с губернатором Амурской области Василием Орловым. Трансляция начнется в 14:00 местного времени.

Глава региона уже общался с жителями области в рамках прямого эфира. 20 апреля 2019 года дозвонившиеся в студию амуране задавали вопросы по поводу строительства автомобильного моста через Зею, о нападении стаи собак на 9-летнего ребенка, завершении реконструкции набережной, будущем «Золотой мили» и так далее.

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#губернатор #СМИ

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Комментарии
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  • Аликанте

    Аликанте
    2 часа назад

    Оверченко подготовит нужные вопросы

  • V.M.

    V.M.
    35 минут назад



    амурчане задавали вопросы по поводу строительства автомобильного моста через Зею,

    о нападении стаи собак на 9-летнего ребенка,



    а вопросы без ответа переходят и на этот год... Нет, ответ-то был, а решения им нет.

    А там и срок губернаторства, смотришь, закончится ...

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