Василий Орлов ответит на вопросы амурчан в прямом эфире

В субботу, 14 марта, на канале Россия-24 состоится прямой эфир с губернатором Амурской области Василием Орловым. Трансляция начнется в 14:00 местного времени.

Глава региона уже общался с жителями области в рамках прямого эфира. 20 апреля 2019 года дозвонившиеся в студию амуране задавали вопросы по поводу строительства автомобильного моста через Зею, о нападении стаи собак на 9-летнего ребенка, завершении реконструкции набережной, будущем «Золотой мили» и так далее.