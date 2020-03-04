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сегодня, 17:26 0

Из России запретили вывозить одноразовые маски и средства защиты

Из России запретили вывозить одноразовые маски и средства защиты
Фото: pixabay.com

Правительство опубликовало постановление о временном запрете на вывоз из страны средств индивидуальной защиты. В перечень попали медицинские маски, бахилы, бинты, перчатки, противочумные костюмы, дезинфицирующие и противовирусные средства. Меры приняты в связи со вспышкой коронавируса в Китае.

В документе указаны исключения. Перевозить за границу предметы одноразового употребления можно только для личного использования и для оказания международной гуманитарной помощи.

Указанный временный запрет также распространяется на товары, которые помещены под таможенные процедуры до вступления в силу нового постановления кабмина.

Как сообщало «Амур.инфо», ажиотаж на защитные изделия разыгрался в Благовещенске в январе 2020 года. Жители города жаловались, что не могут купить медицинские маски в аптеках. Один из амурчан рассказывал, что коллеги из Хэйхэского университета попросили его купить 10 тысяч масок для вывоза из Благовещенска.

2 марта стало известно о первом заболевшим коронавирусом россиянине на территории РФ. Им оказался москвич, прилетевший из Италии.

В соседней с Россией китайской провинции Хэйлунцзян за минувшие сутки не зарегистрировано новых случаев заболевания коронавирусом нового вида. На данный момент в регионе зафиксировано 95 заболевших.

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#коронавирус в Китае #таможня

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