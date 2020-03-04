В Забайкалье 17-летний подросток убил отца-тирана

В селе Ломы Забайкальского края 17-летнего подростка обвиняют в убийстве отца. По словам родственников, тот регулярно избивал сына, а в день трагедии едва его не зарезал. После случившегося на защиту школьника встало все село. Люди собирают деньги на адвоката и надеются, что статью уголовного дела переквалифицируют на менее тяжкую.

Днем 1 марта Николай Федоров из села Ломы вместе с сыном Даниилом (имя несовершеннолетнего изменено) отправился в лес за дровами. Домой они вернулись уже вечером, причем глава семейства был сильно не в духе.

«Я позвонила маме, чтобы поздравить ее с Масленицей, — рассказывает РИА Новости сестра Даниила Екатерина Анисимова. — Она сообщила, что брат помял крыло у машины. Отец сильно разозлился, надавал ему кучу подзатыльников, а потом взял флягу спирта и куда-то ушел. В общем, у мамы уже тогда было плохое предчувствие».

Как объяснила мать Даниила, Николай вернулся домой поздно ночью и сразу накинулся на сына. Избил его кулаками, потом табуреткой, наконец, схватился за нож.

«Он приставил лезвие к горлу Даниила и заявил, что сейчас его зарежет, а потом расправится с мамой, — продолжает Анисимова. — Брат вырвался, выбежал из дома и спрятался в коровнике, где Николай хранил оружие. Когда тот двинулся к сараю, Даниил взял охотничий обрез и два раза выстрелил в сторону приближающегося силуэта».

Мать сразу позвонила в полицию. К дому быстро подъехали сотрудники уголовного розыска и врачи скорой, которые констатировали смерть Федорова. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство» и задержали Даниила на двое суток. По предварительной версии СК, преступление совершено на почве личных неприязненных отношений.

Погибший уже имел проблемы с законом. Первую судимость получил еще в девяностые, когда жестоко избил беременную супругу. Женщина скончалась, а Николая посадили в тюрьму. Выйдя на свободу, он познакомился с Татьяной, которая одна воспитывала троих детей от первого брака. Пара расписалась, однако спокойная жизнь продлилась недолго. Он бил жену, а когда она хотела его выгнать, «отчим пригрозил, что сожжет дом. После рождения Даниила и вовсе начался настоящий ад. Николай избивал детей, и младшему доставалось больше всего», – вспоминает сестра Даниила.

Не выдержав систематических унижений, родительский дом покинули старшие дети Татьяны. «Мы уехали около десяти лет назад и с тех пор не возвращались, — объясняет девушка. — Отчим почему-то запрещал маме и Даниилу с нами общаться. Разумеется, они его сильно боялись и лишний раз старались не злить. В этом году брат должен был окончить 11-й класс, после чего мама планировала продать дом и переселиться ко мне в Краснокаменск. Не дождались совсем чуть-чуть».

Порядка десяти жителей Ломы, опрошенных корреспондентом РИА Новости, подтвердили, что Федоров постоянно избивал родных. «Даниила у нас поддерживает все село, — рассказала одна из сельчанок. — Мы собираем подписи в его защиту, положительные характеристики и деньги на адвоката. Все знают, что Николай был тираном и издевался над детьми. Он никого не стеснялся, избивал сына даже при его одноклассниках. Они, кстати, готовы все это подтвердить в полиции».

Как сообщили в ломовской школе, у Даниила, в отличие от отца, не было проблем с поведением. Он отличался спокойствием, отзывчивостью и дружелюбием.

После задержания Даниилу предоставили бесплатного защитника, но тот, по словам родственников, никак ему не помог, и они обратились к платному адвокату. Сразу после этого в деле сменился следователь, а школьника отправили на медосвидетельствование, где зафиксировали различные травмы, нанесенные отцом.

«Мы надеемся, что квалификацию статьи изменят с убийства на самооборону, — подчеркивают жители Ломы. — Ведь Даниила действительно довели до отчаяния, и, возможно, он совершил преступление в состоянии аффекта».

Сейчас молодой человек находится под подпиской о невыезде. По статье «Убийство» ему грозит до десяти лет колонии. Однако в случае изменения квалификации статьи на более мягкую наказание может быть гораздо легче.