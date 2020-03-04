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сегодня, 17:41 0

В Госдуму внесен законопроект о сдерживании цен на лекарства и медизделия при угрозе эпидемии

В Госдуму внесен законопроект о сдерживании цен на лекарства и медизделия при угрозе эпидемии
Фото: Амур.инфо

Председатель Государственной думы внес законопроект, который будет регулировать цены на лекарства и медицинские изделия при угрозе эпидемии. Правительство получит возможность фиксировать предельные цены, если в регионах в течение месяца цены выросли.

Председатель ГД также добавил, что «аптеки уже не смогут продавать их по цене выше той, которую установит государство». Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Как пояснил Вячеслав Володин, «законопроектом предлагается предоставить правительству право при возникновении чрезвычайной ситуации и угрозе распространения опасных для окружающих заболеваний устанавливать на 90 дней предельно допустимые цены на лекарства и медизделия, которые официально не включены в перечень жизненно важных, но по факту становятся таковыми при определенных угрозах».

«Такое регулирование поможет избежать неоправданного завышения цен при росте спроса, как это уже было с некоторыми препаратами и медицинскими масками. Недобросовестные продавцы больше не смогут использовать чрезвычайные, угрожающие здоровью и жизни людей ситуации для личной наживы», — отметил Володин.

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#бизнес #здоровье #цены

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