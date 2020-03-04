В Свободном реконструируют и строят соцобъекты в рамках программы Минвостокразвития

Губернатор Амурской области Василий Орлов проинспектировал строящиеся социальные объекты в Свободном. Работы проводятся в рамках плана социального развития центров экономического роста («Единая субсидия») по линии Минвостокразвития.

В настоящий момент в Свободном в рамках единой субсидии уже построили пристройку к детскому саду, модернизировали Амурский технический колледж, капитально отремонтировали 3 пришкольных территории, а также инфекционное и травматологическое отделения Свободненской больницы, реконструированы сети тепло- и водоснабжения.

Благодаря федеральным и региональным госпрограммам в городе благоустроено несколько дворовых и общественных территорий, мест массового отдыха горожан, отремонтированы два участка автодороги «Благовещенск – Свободный». В активной фазе находится строительство новой школы на 528 мест.

Сейчас масштабная работа ведется по реконструкции очистных сооружений канализации в районе озера Большанка. Глава администрации Свободного Владимир Константинов рассказал, что работы здесь начались в январе 2020 года. Вся стройка разделена на два этапа. На первом будут построены административно-бытовые здания и первая очередь очистных сооружений (по очистке 5 000 кубических метров в сутки), очередь второго этапа также составит 5 000 кубических метров в сутки.

Строители кладут основания под будущие площадки, проводят монтаж фундаментных блоков и системы теплоснабжения, армирование фундамента. К очистным сетям планируется подключить центральную часть города и поселок Ударный.

Губернатор посетил площадку реконструкции канализационного коллектора. После ремонта появится возможность увеличить пропускную способность в системе канализации и дополнительно отводить все стоки из центральной части города.

«Параллельно идет реконструкция водовода по улице Шатковского, которая позволит очищенную воду со станции обезжелезивания подавать в дома жителей центра города. Проблема с качеством и объемом подачи воды будет решена», – прокомментировал глава Свободного.

С небольшим опережением графика ведется возведение физкультурно-оздоровительного комплекса. «Перебоев в строительстве нет. В построенном здании ведется внутренняя отделка помещений. ГКУ "Строитель" контролирует работы. Сдача объекта запланирована на декабрь 2020 года, однако мы постараемся закончить раньше», – сказал руководитель ГКУ Николай Сибиряков.

Следующим стало посещение сложного для строителей объекта – Дворца культуры железнодорожников.

«Здание старое, в ходе реконструкции обнаружились скрытые работы, проектировщикам приходится вносить изменения в проектную документацию. Это в значительной степени повлияло на график реконструкции, отставание составляет приблизительно три месяца. Подрядчик постарается нагнать упущенное время», – сказал Николай Сибиряков.

Скрытые работы обнаружены и в нежилом здании, где в будущем будет размещена женская консультация. В ходе реконструкции строителям приходится вносить изменения в проект. К завершению подходят отделочные и пусконаладочные работы на вентиляционной и слаботочных системах (техническая система, выполняющая функции сбора, обработки и передачи информации). Ремонт планируется завершить в начале апреля текущего года.

После уборки помещений будет проведена установка ранее купленного медоборудования. К началу апреля планируется поставка медицинских аппаратов по контрактам, заключенным в 2019 году.

В планах – проведение реконструкции помещений первого этажа здания под детскую поликлинику. Сейчас разрабатывается проект реконструкции, сообщает пресс-служба амурского правительства.