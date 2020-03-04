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сегодня, 20:48 4

Амурчанин ответит за уничтожение краснокнижного лесного кота

Амурчанин ответит за уничтожение краснокнижного лесного кота
Фото: mos.ru

Жителю села Казанка Серышевского района придется ответить за уничтожение редкого хищника. Фотографии тушки краснокнижного амурского лесного кота, лежащей на отмостке дома, распространялись в одном из мессенджеров.

«Получив эти фотографии, мы обратились за содействием в районное отделение полиции. При проведении оперативных мероприятий совместно с сотрудниками уголовного розыска удалось установить, что краснокнижного кота незаконно добыл 37-летний житель села Казанка. Мужчина добровольно отдал шкуру животного и капкан, в который был пойман кот», – рассказал инспектор охотнадзора по Серышевскому району.

Сам нарушитель уверяет, что уничтожать редкое животное не планировал, а капкан поставил в своем сарае, на колонка, которого подозревал в воровстве пяти кур. Пресс-служба управления по охране животного мира Амурской области пишет, что животное, попавшееся в ловушку, спутать с колонком крайне затруднительно даже в темном помещении.

Мужчину, однако, это не смутило. «Силуэт был похож на большого домашнего кота. Я взял черенок от лопаты и ударил им животное два раза по голове. После этого бросил тушку во дворе перед домом», – пояснил сельчанин.

В настоящее время по данному факту ведется разбирательство. Помимо штрафа и других возможных санкций, мужчине предстоит выплатить 60 тысяч рублей компенсации за вред, причиненный природе Приамурья.

Амурский лесной кот занесен в Красную книгу Амурской области и относится к редким видам с сокращающейся численностью.

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#животные #природа #происшествия

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Комментарии
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  • позитивный

    позитивный
    1 час назад

    Нормально.. кот у него курей воровал, а мужик крайняком пошел..

  • ямщик

    ямщик
    1 час назад

    позитивный

    Нормально.. кот у него курей воровал, а мужик крайняком пошел..



    А куры не краснокнижные.

  • foxik62

    foxik62
    1 час назад

    Я бы тыщ 200 вкатал. Объясните мне, что это за курятник, куда кот зимой может залезть?

  • Терминатор

    Терминатор
    1 час назад

    Говорить что угодно можно, куры, гуси, утки, а вот кот по факту красавец и редкость.

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