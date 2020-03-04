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сегодня, 16:38 0

Украинцы затравили соотечественницу за поддержку Little Big

Украинцы затравили соотечественницу за поддержку Little Big
Фото: instagram.com/thejerryheil/

Известная певица Jerry Heil (Яна Шемаева) из Украины намекнула на победу российской группы Little Big на международном музыкальном конкурсе. За это на девушку обрушился шквал ненависти и негодования.

В своем Инстаграме девушка спросила подписчиков о том, что имя победителей уже известно. При этом в публикации артистка отметила аккаунт российской группы Little Big. Украинцы стали обвинять Jerry Heil в поддержке «агрессора» и некоторые даже стали публиковать призывы к ее убийству.

На певицу обрушился шквал резко негативных комментариев и упреков. Исполнительнице написали, что позорно поддерживать Россию, которая забрала себе Крым. Фолловеры напомнили, что Little Big «незаконно» ездили в Крым, упомянув при этом сайт «Миротворец», где опубликована база данных людей, которых авторы портала называют «агентами Кремля».

Но нашлись и те, кто поддержал артистку. Они отметили, что обвинения в поддержке России – не логичные. По мнению этой части подписчиков, у музыки нет границ и стран. После нападок Jerry Heil отменила возможность комментирования этого поста. Теперь под публикацией нет ни одного комментария

Россию на «Евровидении 2020» представит группа Little Big. Коллектив известен буйными танцами и вирусными треками, сообщает «Дни.ру».

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#конкурсы #Украина #шоу-бизнес

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