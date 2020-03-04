Украинцы затравили соотечественницу за поддержку Little Big

Известная певица Jerry Heil (Яна Шемаева) из Украины намекнула на победу российской группы Little Big на международном музыкальном конкурсе. За это на девушку обрушился шквал ненависти и негодования.

В своем Инстаграме девушка спросила подписчиков о том, что имя победителей уже известно. При этом в публикации артистка отметила аккаунт российской группы Little Big. Украинцы стали обвинять Jerry Heil в поддержке «агрессора» и некоторые даже стали публиковать призывы к ее убийству.

На певицу обрушился шквал резко негативных комментариев и упреков. Исполнительнице написали, что позорно поддерживать Россию, которая забрала себе Крым. Фолловеры напомнили, что Little Big «незаконно» ездили в Крым, упомянув при этом сайт «Миротворец», где опубликована база данных людей, которых авторы портала называют «агентами Кремля».

Но нашлись и те, кто поддержал артистку. Они отметили, что обвинения в поддержке России – не логичные. По мнению этой части подписчиков, у музыки нет границ и стран. После нападок Jerry Heil отменила возможность комментирования этого поста. Теперь под публикацией нет ни одного комментария

Россию на «Евровидении 2020» представит группа Little Big. Коллектив известен буйными танцами и вирусными треками, сообщает «Дни.ру».