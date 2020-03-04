Амурский борец стал мастером спорта России

Александру Рогову из села Константиновка присвоено звание «Мастер спорта России». Спортсмен занимается вольной борьбой.

Константиновский атлет стал первым в Амурской области обладателем высокого спортивного звания в 2020 году. Статус мастера борец-вольник получил на основании приказа министерства спорта России от 27 февраля.

В прошлом году такое же звание получили шестеро амурских спортсменов. Еще двое атлетов стали мастерами спорта России международного класса, сообщает региональное министерство по физической культуре и спорту.