Благовещенцев зовут обсудить благоустройство территории у кинотеатра «Харбин»

Фото: пресс-служба администрации Благовещенска

На следующей неделе в Благовещенске пройдет встреча с жителями города для общественного обсуждения предстоящих работ возле кинотеатра «Харбин» и торгового центра «От и До». Проект обещают доработать с учетом пожеланий горожан.

Как сообщало Амур.инфо, в октябре 2019 года за эту территорию проголосовало большинство благовещенцев. В управлении архитектуры и градостроительства администрации Благовещенска разработали дизайн-проект благоустройства сквера с фонтаном.

11 марта в 18:30 в «Точке кипения» пройдет встреча с жителями города, где специалисты Центра развития территорий обещают рассказать о том, как они видят зонирование и наполнение территории. После этого обсудят идеи с жителями и соберут обратную связь.

По проекту, на участке появится современная детская площадка – с качелями, лабиринтом, сенсорной дорожкой, фотозоной, батутами. Также предлагается установить скамейки с навесами, святящиеся арки, благоустроить зеленые зоны. Фонтан «Журавль» будет реконструирован. Далее обещают доработать проект с учетом пожеланий и идей горожан, а затем организовать еще одну встречу.