В 2020 году в Благовещенске не планируют ликвидировать ни одно муниципальное предприятие

В ближайшее время муниципальные предприятия Благовещенска не ожидает ни ликвидация, ни реорганизация. Об этом сообщает городская администрация. Между тем в связи с изменениями в федеральный закон существующие МУПы должны быть ликвидированы или реорганизованы до 1 января 2025 года.

В настоящее время в ведении органов местного самоуправления находится 6 муниципальных унитарных и казенных предприятий:

МУП «Автоколонна 1275»;

МКП «Городской сервисно-торговый комплекс»;

МУП «Городской парк культуры»;

МУП «Банно-прачечные услуги»;

МУП «Муниципальный центр международного сотрудничества»;

МКП «Комбинат школьного питания».

Общая численность сотрудников в этих учреждениях составляет 1 086 человек, большая часть из которых – это сотрудники ГСТК.

Как сообщало Амур.инфо, администрация выставила на аукцион здания центрального рынка в Благовещенске. Объяснили это работой по отчуждению муниципального имущества, которое находилось на праве оперативного управления за предприятием.

Аукцион состоится 16 марта. Торгующие на рынке предприниматели, у которых есть договоры на эти торговые точки, могут продолжать работать на прежнем месте до конца года. Параллельно они подыскивают другие варианты для продолжения деятельности. В частности, как один из вариантов рассматривается помещение на прилегающей к рынку территории.