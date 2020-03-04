Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:25 0

В 2020 году в Благовещенске не планируют ликвидировать ни одно муниципальное предприятие

В 2020 году в Благовещенске не планируют ликвидировать ни одно муниципальное предприятие

В ближайшее время муниципальные предприятия Благовещенска не ожидает ни ликвидация, ни реорганизация. Об этом сообщает городская администрация. Между тем в связи с изменениями в федеральный закон существующие МУПы должны быть ликвидированы или реорганизованы до 1 января 2025 года.

В настоящее время в ведении органов местного самоуправления находится 6 муниципальных унитарных и казенных предприятий:

  • МУП «Автоколонна 1275»;
  • МКП «Городской сервисно-торговый комплекс»;
  • МУП «Городской парк культуры»;
  • МУП «Банно-прачечные услуги»;
  • МУП «Муниципальный центр международного сотрудничества»;
  • МКП «Комбинат школьного питания».

Общая численность сотрудников в этих учреждениях составляет 1 086 человек, большая часть из которых – это сотрудники ГСТК.

Как сообщало Амур.инфо, администрация выставила на аукцион здания центрального рынка в Благовещенске. Объяснили это работой по отчуждению муниципального имущества, которое находилось на праве оперативного управления за предприятием.

Аукцион состоится 16 марта. Торгующие на рынке предприниматели, у которых есть договоры на эти торговые точки, могут продолжать работать на прежнем месте до конца года. Параллельно они подыскивают другие варианты для продолжения деятельности. В частности, как один из вариантов рассматривается помещение на прилегающей к рынку территории.

Просмотров всего: 37

#закон #мэрия

распечатать


Общество 6

Нужно ли упоминать Бога в Конституции: опрос (видео)
Общество 63

С Богом: Владимир Путин внес в Госдуму поправки в Конституцию
Происшествия

После коммунальной аварии в районе Калинина – Горького прокуратура Благовещенска начала проверку
Общество 1

В Иркутской области арестованный за взятку чиновник пытался съесть улику и подавился (видео)
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь